Nachdem Andreas Meyer-Falcke Ende 2023 in den Ruhestand ging, hat Nordrhein-Westfalen nun wieder einen IT-Verantwortlichen. Am 14. Mai 2024 entschied das Landeskabinett, die Funktion des Beauftragten der Landesregierung für Informationstechnik (CIO) an Daniel Sieveke zu übertragen.

Sieveke ist seit 2022 Staatssekretär im Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung. Damit ist die CIO-Funktion in NRW nun höher im Verwaltungsapparat aufgehängt als bisher. Bis 2010 war Sieveke in verschiedenen Positionen der Sparkasse Paderborn tätig. Anschließend war der studierte Sparkassenbetriebswirt Abgeordneter im Landtag Nordrhein-Westfalen für die CDU.

Gleichzeitig wurde beschlossen, die Abteilung für Digitalisierung der Landesverwaltung von der CIO-Funktion abzukoppeln. Spätestens ab dem 1. Juni 2024 soll Georg Lucht die Digitalisierung im Ministerium verantworten. Derzeit ist Lucht stellvertretender Referatsleiter im Wirtschaftsministerium von NRW. Die Stelle ist bis Ende Juli 2027 befristet.

"Mit der Trennung der Funktion des CIO und der Digitalisierungsabteilung im Ministerium wird zum einen den Empfehlungen des Landesrechnungshofes als auch einer output-orientierten Steuerung im Sinne einer Prozessorientierung Rechnung getragen," heißt aus der Landesverwaltung.