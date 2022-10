Decathlon ist seit 40 Jahren als Hersteller und Händler von Sportartikeln aktiv. Das französische Unternehmen unterhält mittlerweile 1.700 Filialen in 61 Ländern. In Deutschland ist es mit 80 Filialen vertreten und beschäftigt etwa 5.000 Mitarbeiter.

Eine Herausforderung für das Team von Decathlon bestand darin, eine exakte Prognose der Geschäftsaktivitäten zu erstellen. Ein Grund war der massive Einfluss der Covid-Pandemie auf das Online-Geschäft. Für das Unternehmen wurde es dadurch immer schwieriger, exakte Umatz- und Verkaufsprognosen zu erstellen.

Lösung: KI-basiertes Modell

Deshalb griff Decathlon auf die Unterstützung des Software-Engineering-Unternehmens Data Art zurück. Die Fachleute beider Firmen entwickelten auf Basis von KI und maschinellem Lernen ein präzises Modell für die Absatzprognose. Die IT-Infrastruktur steuert der Cloud-Provider AWS bei.

Mit der Lösung wollte Decathlon Benchmarks ermitteln und die Auswirkungen neuer Initiativen bestimmen. Außerdem sollten die Fachleute des Sportartikelspezialisten in der Lage sein, Ressourcen entsprechend der erwarteten Nachfrage zuzuweisen und das Budget präziser zu planen.

Warnsignale früher erkennen

"Die größte Herausforderung bestand darin, die Lieferkette schneller und robuster zu machen", erläutert Ilya Aristov, Head of Retail & Distribution bei Data Art DACH. Mit dem Modell kann Decathlon nun frühzeitig Warnsignale in der Absatzpipeline erkennen und den Kurs korrigieren.

Im Detail optimiert die Lösung das Logistikmanagement und erlaubt es Decathlon, den Waren- und Personalbestand sowie die Verteilung und Lieferung in Echtzeit anzupassen. Das wiederum ist die Voraussetzung für effiziente Liefer- und Abwicklungsketten. Auf der Grundlage der genaueren Umsatzprognose kann das Unternehmen die Ressourcen proaktiv zuteilen.

Resultat: Präzise Prognosen

"Mit Data Art haben wir ein robustes Modell für die Nachfrageprognose entwickelt, das eine Zwei-Monatsprognose mit einer Genauigkeit von 90 Prozent liefert", sagt Oussama Jaouadi, Head of Data bei Decathlon Deutschland. "Die Lösung hilft uns dabei, signifikante Veränderungen in der Nachfrage während nationaler Feiertage und Großveranstaltungen vorherzusagen und uns darauf vorzubereiten - und sie berücksichtigt Covid-bedingte Unsicherheiten und regulatorische Änderungen in mehreren Märkten."

Dank der positiven Ergebnisse des Projekts will Decathlon weiterhin mit Data Art zusammenarbeiten. Das Ziel ist, die analytischen Fähigkeiten des Unternehmens auf weiteren Feldern auszubauen.

Decathlon Deutschland | KI-gestützte Prognosen

Branche: EinzelhandelEinzelhandel

Use Case: Präzisere Einschätzung des Absatzes und Steuerung der Lieferketten

Lösung: Prognose- und Analysemodell auf Grundlage von künstlicher Intelligenz

Partner: Data Art