Kaum ein großer Online-HändlerOnline-Händler oder ein Buchungsportal in Deutschland will seinen Kunden mehr Sicherheit beim Log-in ins Kundenkonto durch die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) anbieten. Bei 2FA benötigen Kunden neben Anmeldename und Passwort einen zusätzlichen Sicherheitsfaktor, etwa einen Einmal-Code. Firmen und Verbände befürchten wirtschaftliche Einbußen oder gehen davon aus, dass Nutzer kein Interesse an 2FA haben.

Nutzer von Online-Banking oder Menschen, die im Internet einkaufen gehen, kennen 2FA bereits: Seit Mitte September gilt die gesetzliche Pflicht zur "starken Kundenauthentifizierung", also 2FA. Neben den üblichen Anmeldeinformationen muss eine einmalige Transaktionsnummer (TAN) angefordert werden, etwa per SMS an eine zuvor bei der Bank hinterlegte Handynummer. Gedruckte TAN-Listen sind nicht mehr gültig. Damit sollen Kriminelle nicht mehr so einfach unbefugt einkaufen gehen oder fremde Bankkonten leerräumen können.

Identitätsdiebstahl vermeiden

Doch nicht nur Geld ist schützenswert, sagt der Sicherheitschef der Allianz-Tochter IconicFinance, Vincent Haupert. "Auch Bestell- und Buchungshistorien oder die Anschrift sind sensible Daten." Er plädiert für eine breitere 2FA-Implementierung: "Aus Nutzersicht ist das sehr attraktiv, damit man erst gar keinen nachfolgenden Ärger, etwa mit Identitätsdiebstahl, hat."

2FA gibt es in unterschiedlichen Formen. In einem optimierten Szenario verfügt der Kunde neben dem Anmeldename und Passwort als sogenanntes Wissenselement auch über ein Besitzelement. Dies kann ein Smartphone oder ein Schlüssel sein. Beim Smartphone wird dann ein sechsstelliger Code entweder per SMS zugestellt oder in einer Generator-App erstellt. Der individuelle Code kann beliebig oft angefordert werden und ist jeweils nur einmalig gültig. Internationale Unternehmen wie FacebookFacebook, AppleApple, TwitterTwitter oder AmazonAmazon bieten 2FA bereits länger an.

Deutsche Anbieter sind dagegen zurückhaltender. "Zwei-Faktor-Authentisierung brauchen wir nicht", sagt ein Sprecher des Hamburger Versandhändlers OttoOtto. Das Unternehmen vertraue stattdessen auf "diverse technische Maßnahmen". Durch 2FA dauere der Kaufvorgang länger, so sei das Kauferlebnis unattraktiver. Auch die Otto-Tochter About You und ZalandoZalando verzichten auf 2FA. "Das wäre zu aufwendig für unsere Kunden", sagt eine Sprecherin von About You. Man glaube nicht, dass Kunden den Zusatzschutz nutzen würden. Zalando verweist auf das "eigene, komplexe Datensicherheitssystem".

Online-Shopper im Visier von Cyberkriminellen

Laut Digitalbarometer 2019 war bereits knapp jeder Vierte Opfer von Kriminalität im Internet. Dabei handelte es sich am häufigsten um Betrug beim Online-Shopping (36 Prozent), gefolgt vom Ausspähen vertraulicher Daten, sogenannte Phishing-Fälle, mit 28 Prozent. Identitätsdiebstahl wurde von 18 Prozent der Befragten genannt.

Aber nicht nur Online-Versandhändler verzichten auf Zwei-Faktor-Logins. Das Hotelbuchungsportal HRS bietet keine 2FA an mit der Begründung, die Zahlung erfolge bei Abreise oder über einen externen Dienstleister. HRS befürchtet, dass der zweistufige Anmeldungsvorgang der Buchungsvorgang "massiv erschwere" - also dass weniger Menschen buchen.

Die LufthansaLufthansa erklärte, sie wolle sich aus Sicherheitsgründen nicht dazu äußern, warum sie keine 2FA anbietet. Die Tochter Eurowings will dies zumindest prüfen. Die Deutsche BahnDeutsche Bahn schafft nach eigenen Angaben zurzeit die technologischen Voraussetzungen dafür.

Schwache, mehrfach genutzte Passwörter

Mitunter sind es auch schwache, mehrfach genutzte Passwörter, die für eine breitere 2FA-Implementierung sprächen. "Schwache Passwörter gleichen Haustüren, an denen von außen ein Schlüssel steckt", sagt der Direktor des Hasso-Plattner-Instituts (HPI), Prof. Christoph Meinel. Er plädiert dafür, 2FA so schnell wie möglich zu aktivieren, sobald ein Dienstleister die Option anbietet. Dass sich Unternehmen gar gegen die Sicherheitsmaßnahme sträuben, kann Meinel nicht verstehen: "Jeder Service-Anbieter sollte dem Nutzer diese Entscheidung überlassen." Besonders wichtig sei ein zusätzlicher Schutz bei "allem, was mit Geld, was mit hohem Wert, dem Bereich der Gesundheit oder der Privatsphäre" zu tun hat.

10. Sean Spicer

Der ehemalige Pressesprecher der US-Regierung veröffentlichte in mehreren Tweets scheinbar einige seiner Passwörter. 9. Paul Manafort

Donald Trumps vor kurzem angeklagter Ex-Wahlkampfleiter nutzte das hochkomplexe Passwort "Bond007" scheinbar gleich für mehrere private Konten. 8. Imgur

1,7 Millionen User-Passwörter wurden möglicherweise kompromittiert. Schuld daran war ein veralteter Verschlüsselungs-Algorithmus. 7. HBO

Mehrere ehemalige Mitarbeiter berichteten nach Hackerangriffen von mangelhaftem Sicherheitsgebahren beim US-Pay-TV-Sender - darunter auch die Mehrfachnutzung von Passwörtern für verschiedene Accounts. 6. Google

Bei einem großangelegten Phishing-Angriff wurden im Mai 2017 die Anmeldedaten vieler Google-Nutzer in Mitleidenschaft gezogen. 5. US-Republikaner

Eines der Data-Analytics-Unternehmen der Republikanischen Partei der USA machte versehentlich die personenbezogenen Daten von 198 Millionen Amerikanern öffentlich zugänglich. 4. US-Verteidgungsministerium

Booz Allen Hamilton - Auftragnehmer des US-Verteidigungsministeriums - setzte das Pentagon einem enorm hohen Sicherheitsrisiko aus, als das Unternehmen kritische Daten auf einem Amazon-Server ablegte - ohne diese mit einem Passwort zu schützen. 3. Großbritanniens Regierung

Ermittlungen der "Times" ergaben im Juni, dass russische Hacker regen Handel mit Tausenden von Passwörtern britischer Regierungsvertreter trieben. Betroffen waren Parlamentsabgeordnete und Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes, darunter dessen IT-Chef. 2. Equifax

Kriminelle Hacker verschafften sich die persönlichen Daten von knapp 150 Millionen Menschen in den USA, Großbritannien und Kanada über die Systeme des US-Finanzdienstleisters. Ein Security-Experte deckte auf, dass das Unternehmen für einige seiner Online-Portale die Login-Kombination "admin/admin" verwendete. 1. Donald Trump

Für jemanden, der wiederholt die IT-Security-Verfehlungen seiner politischen Gegner angeprangert hat, bekleckert sich "POTUS" selbst nicht gerade mit Security-Ruhm. Security-Experten stellen weiterhin die Sicherheit des präsidialen Mobile Devices und der Social-Media-Konten in Frage.

Das sehen aber nicht alle so. 2FA stehe "im Widerspruch zu den Anforderungen einer guten Nutzererfahrung", heißt es beim Handelsverband Deutschland (HDE). "Gerade im Online-Shopping ist es von besonderer Bedeutung, hier den Interessenten einen möglichst schlanken und hürdenlosen Check-out zu ermöglichen", argumentiert ein HDE-Sprecher. Jeder extra Schritt schmälere die Wahrscheinlichkeit eines Kaufabschlusses. Ähnlich sieht das der Bundesverband Onlinehandel: Die Gefahr des Abbruchs durch den Kunden sei extrem hoch, weswegen sich der Verband auch gegen die "Realisierung von PSD2 und erst Recht der Ausweitung auf weitere Gebiete" stelle.

In gewissem Umfang versteht auch IconicFinance-Sicherheitschef Haupert die Bedenken: "Händler wollen keine zusätzliche Hürde einbauen." Zugleich glaubt er, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis 2FA flächendeckender angeboten werde. "Wenn es in der Bevölkerung mehr Nachfragen danach gibt, werden die Anbieter dem nachkommen." (dpa/rs)