Ein hoher Gewinn pro Mitarbeiter signalisiert nicht nur finanziellen Erfolg der Company, sondern (oft) auch ein effizientes Personalmanagement. Insbesondere die Top-500-Unternehmen, die unter ständiger Beobachtung von Analysten und Investoren stehen, beherrschen diese Übung perfekt - oft zum Leidwesen ihrer Belegschaft, wie die Jobstreichungen im vergangenen Jahr zeigen.

Auch die Praxis, bestimmte Tätigkeiten an Freiberufler, Auftragsfertiger und andere externen Dienstleister auszulagern, zahlt in die Strategie ein. In nicht so ferner Zukunft wird sicher auch (generative) Künstliche Intelligenz dazu beitragen, den Profit bei sinkender Belegschaft zu steigern.

Wie Agencyreviews ermittelte, erwirtschafteten die weltweit 500 größten Unternehmen im Ende März 2023 abgeschlossenen Geschäftsjahr zusammen astronomische 41 Billionen Dollar Umsatz und fuhren 2,9 Billionen Dollar Gewinn ein. Bei insgesamt mehr als 700 Millionen Festangestellten belief sich der Gewinn pro Beschäftigten somit auf satte 41.300 Dollar.

Den Spitzenplatz bei den Top 500 belegte dabei - wenig überraschend - ein Energieversorger, nämlich die Energi Danmark Group mit einem Profit von 5,7 Millionen Dollar pro Mitarbeiter. Auf dem zweiten Platz folgt mit deutlichem Abstand der Öl- und Gasförderer Saudi Aramco mit 2,3 Millionen Dollar Gewinn je Mitarbeiter.

Aber auch in der Technologiebranche - der Sektor liegt mit einem Durchschnittwert von 76.580 Dollar pro Mitarbeiter auf Platz Drei hinter Haushaltswaren und Energieversorgern - finden sich mit Companies wie Alphabet, Apple, Meta oder Microsoft etliche Überflieger. Aber sehen Sie selbst: