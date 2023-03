Eduard Spitz bleibt der Modebranche treu. Nach über 14 Jahren beim Sportausstatter Adidas wechselte der Manager zum 1. März 2023 als CIO und SVP Global IT zu Hugo BossHugo Boss. Der bisherige IT-Chef Jörg Walter bleibt noch bis Juni 2023 als strategischer Berater für den CFO und COO im Unternehmen. Danach verabschiedet er sich in den Ruhestand.

Spitz leitet in seiner neuen Rolle die globale IT von Hugo Boss inklusive aller Märkte und Standorte. Er verantwortet unter anderem die Bereiche Infrastruktur und Operations, Analytics, Finance und HR sowie das Produkt- und Lieferkettenmanagement. Hinzu kommen Digitalinitiativen und horizontale Funktionen wie Security und das Digitalportfolio. Er berichtet an den CFO und COO Yves Müller.

Bis zu seinem Einstig bei Hugo Boss arbeitete Spitz bei Adidas in verschiedenen leitenden IT-Positionen. Als Vice President Sale & Omnichannel IT verantwortete er dort zuletzt die weltweiten digitalen Vertriebslösungen im B2B-, B2C- und B2B2C-Geschäft. Zudem forcierte er die digitale Transformation und den Übergang zu agilen Arbeitsweisen. Spitz startete seine IT-Karriere 1999 beim HandelsunternehmenHandelsunternehmen Quelle

Der Modekonzern Hugo Boss hat seinen Hauptsitz in Metzingen in Baden-Württemberg. 2022 erwirtschaftete das Unternehmen 3,65 Milliarden Euro und beschäftigte zirka 17.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, etwa 350 davon in der IT.