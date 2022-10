Die Flender International GmbH in Bocholt ist ein Hersteller von Getrieben und Kupplungen. Das Unternehmen mit etwa 8.700 Mitarbeiter ist in 33 Ländern tätig. Zu den wichtigsten Produktlinien zählen die Leistungsgetriebe der Reihe Flender One.

Der Hersteller hat die gesamte Wertschöpfungskette dieser Linie digitalisiert, von der Anfrage von Interessenten über den Auftragseingang und die Fertigung bis zur Auslieferung. Kunden aus der IndustrieIndustrie können dadurch gewissermaßen ein System nach Maß bestellen. Als Partner für das Projekt holte Flender Adesso mit an Bord.

"Anwendung, Leistung, Drehzahl - Interessenten benötigen nur diese drei Parameter, um zur richtigen Getriebelösung zu kommen", erläutert Dr. Jan Reimann, Projektleiter bei Flender. Die Kundschaft teile dem Anbieter mit, wie und wo das Getriebe eingesetzt werden soll. Flender sage ihr darauf, welches Getriebe mit welchen Funktionen dafür benötigt werde.

Software ermöglicht Individualisierung

"Möglich macht dies die Automatisierung der Geschäftsprozesse auf Basis einer ganzheitlichen Enterprise-Architektur", ergänzt Peter Hensel, Head of Configuration and Data Management bei Flender. Die Ingenieure in den Vertriebs- und Fertigungsprozessen würden dadurch entlastet. Zudem verkürze sich die Zeit, bis das Getriebe beim Kunden sei.

Die Basis für dieses Konzept ist die Software Fire. Mit diesem modularen Software-Baukasten automatisiert der Getriebehersteller die Prozessschritte. Das System beherrscht laut Andreas Liesche, Geschäftsführer von Adesso Manufacturing Industry Solutions, alle Komplexitätsstufen in einem Konfigurationssystem für die End-to-End-Bearbeitung. Dazu zählen Assemble-to-Order, die Produktkonfiguration für Configure-to-Order mit 3D-Visualisierung sowie die Variantenkonstruktion im Bereich Engineer-to-Order.

Integration in SAP-Umgebungen

"Unser Variantenkonfigurations-System Fire fügt sich außerdem reibungslos in SAP-Systemlandschaften ein und integriert zudem relevante Non-SAP-Systeme", so Liesche. Zudem ließen sich Daten für die Produktion automatisiert erstellen. Dies sind beispielsweise 3D-Modelle und Zeichnungen, Stücklisten und Arbeitspläne, Servicedokumente und Ersatzteilkataloge.

Auch nach dem erfolgreichen Start von Flender One wollen Flender und Adesso weiterhin im Bereich DigitalisierungDigitalisierung zusammenarbeiten. Die Partner planen beispielsweise, das modulare Variantenmanagement und den Software-Baukasten Fire auch anderen Fertigungsunternehmen anzubieten.

Flender | Prozessdigitalisierung

Branche: Antriebstechnik

Use Case: Digitalisierung von Workflows von Bestellung bis Auslieferung von Getrieben

Lösung: Entwicklung und Implementierung des Software-Baukastens Fire

Partner: Adesso Manufacturing Industry Solutions