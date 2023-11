Rund 20 Jahre IT-Erfahrung bringt der neue CIO von Noerr mit in die Wirtschaftskanzlei. Heiko Wardenga trat die Stelle am 1. November an und berichtet an die Managing Partner Alexander Ritvay sowie Thorsten Fett. Er folgt auf Christian AmmerChristian Ammer.

"Wir freuen uns, dass wir mit Heiko Wardenga einen ausgewiesenen Experten für Digitalisierung, Organisationsentwicklung und Projektmanagement gewonnen haben", kommentiert Ritvay die Ernennung des neuen IT-Chefs. Fett ergänzt: "Heiko Wardenga verfügt über langjährige Führungserfahrung in verschiedenen Branchen, und er wird die digitale Transformation von Noerr weiter vorantreiben."

Für mehr News, Hintergründe und Deep Dives aus der CIO-Community abonnieren Sie unsere Newsletter.

Dazu soll Wardenga eine IT- und Digitalstrategie erarbeiten sowie die IT-Landschaft weiterentwickeln. Es ist seine Aufgabe, als Impulsgeber für Innovation bei Noerr zu agieren und eine hohe Digitalkompetenz sowie eine Innovationskultur zu etablieren. Der Manager will den IT-Bereich als Dienstleister mit einer hohen Servicequalität positionieren. Zudem soll er leistungsstarke Infrastrukturen sowie moderne Arbeitsplatzkonzepte und -technik entwickeln und umsetzen.

"Ich freue mich darauf, als digitaler Impulsgeber sowie Innovationstreiber und durch die Verzahnung technischer, organisatorischer und strategischer Aspekte die digitale Transformation von Noerr zusammen mit meinem Team voranzutreiben," sagt Wardenga.

Bis zu seinem Einstieg bei Noerr arbeitete der Manager als CDO und Director IT and Organizational Development bei der LBS Landesbausparkasse NordOst. Davor war Wardega acht Jahre bei Gematik tätig, der nationalen Agentur für digitale Medizin.

Die Wirtschaftskanzlei Noerr mit Hauptsitz in München betreibt 16 Standorte in Deutschland, Europa und den USA. Sie beschäftigt zirka 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 80 in der IT. 2022 erwirtschaftete das Unternehmen rund 315 Millionen Euro Umsatz.