Von München nach Winterthur: Nach achteinhalb Jahren kehrt Kathrin Braunwarth dem Konzern Versicherungskammer den Rücken. Zum 1. September 2023 startet die Managerin bei der AXA Schweiz und übernimmt zum 30. September das Ressort "Data, Technology und Innovation" von Andreas Maier, der danach in Pension geht. Sie wird zugleich Mitglied der Geschäftsleitung.

Die Betriebswirtin bringt umfangreiche Erfahrung in der IT und im Versicherungswesen mit. Seit 2015 war Braunwarth in mehreren leitenden Positionen bei der öffentlich-rechtlichen Versicherungskammer tätig, zuletzt als Bereichsleiterin IT. Davor arbeitete sie bei der Allianz in unterschiedlichen Funktionen, darunter Consulting und Gesamtprojektleitung ABS Schaden/Leistung.

Braunwarth hat ein Betriebswirtschaftsstudium als Diplomkauffrau sowie ein Masterstudium in Financial Management and Electronic Commerce abgeschlossen und an der Universität Augsburg promoviert. Gestartet war sie zuvor mit zwei erfolgreich abgeschlossenen Bachelorstudiengängen: Betriebswirtschaftslehre und Angewandte Informatik.

"Ich freue mich, dass wir mit Kathrin Braunwarth eine erfahrene IT- und Versicherungsexpertin mit großem akademischen wie beruflichen Leistungsausweis für unsere Geschäftsleitung gewinnen konnten," sagt Fabrizio Petrillo, CEO der AXA Schweiz.

Axa Schweiz

Die VersicherungVersicherung mit Hauptsitz in Winterthur zählt rund zwei Millionen Kundinnen und Kunden in der Schweiz. Sie bietet Leistungen rund um Gesundheit und berufliche Vorsorge sowie Personen-, Sach-, Haftpflicht- Rechtsschutz- und Lebensversicherung. Die Axa Schweiz gehört zur Axa Gruppe, zählt 4.500 Mitarbeitende sowie 3.000 Kolleginnen und Kollegen im Vertrieb und erzielte 2021 ein Geschäftsvolumen von 5,5 Milliarden Schweizer Franken.