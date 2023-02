Zu den wichtigsten Themen wird ein Ausblick auf den nächsten Mobilfunk-Standard 6G gehören. Er soll noch höhere Geschwindigkeiten bei der Datenübertragung und kürzere Reaktionszeiten als 5G5G bringen. Das soll zum Beispiel bei der Fernsteuerung von Maschinen und Autos helfen.

Auch dürften die Überlegungen in der EU, große Anbieter von Online-Inhalten wie Streamingdienste oder Videoplattformen für den Netzausbau mit zur Kasse zu bitten, in Barcelona zur Sprache kommen. Die Mobilfunk-Branche fordert das unter Verweis auf ihre hohen Kosten schon sehr lange. Die Online-Unternehmen verweisen im Gegenzug darauf, dass ihre Dienste bei Nutzern erst den Bedarf an schnellen Leitungen erzeugten. (dpa/rs)