Zusätzlich zu dem bereits im Oktober angekündigten Abbau von etwa 4.000 Stellen sollen 6.000 weitere gestrichen werden, wie der Siemens-Healthineers-Konkurrent am Montag in Amsterdam bei der Vorlage der Zahlen für das vergangene Jahr mitteilte. Ende September vergangenen Jahres hatte PhilipsPhilips etwas mehr als 79.000 Mitarbeiter beschäftigt. Mit dem Sparkurs soll die zuletzt niedrige operative Rendite wieder in den zweistelligen Bereich getrieben wird. Neben den Kostenreduzierungen will Philips dies auch durch ein wieder stärkeres Wachstum erreichen. (dpa/rs)