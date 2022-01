Seven Senders hat sich mit Steffen HeilmannSteffen Heilmann einen erfahrenen IT-Manager an Bord geholt, der das junge Unternehmen bei seiner Wachstumsstrategie IT-seitig unterstützen soll. Der 44-Jährige, der zuvor als Geschäftsführer und CTO bei Aroundhome tätig war, wechselte im Oktober 2021 zum Berliner Logistik-Startup. Hier soll er vor allem die IT skalierbarer machen und in Richtung Agilität ausrichten. Heilmann berichtet in dieser Funktion an Mitgründer und Managing Director Johannes Plehn.

Startup organisiert europaweiten Paketversand

Das 2015 von Plehn und Thomas Hagemann gegründete Unternehmen Seven Senders betreibt eine Logistik-Plattform, über die Online-Shops ihre Pakete europaweit versenden können. Das Startup arbeitet dabei mit über hundert lokalen Carriern (Paketdienstleistern) zusammen und organisiert den Transport in derzeit 15 Zielländer. Zu den Kunden gehören unter anderem der Designer-Outlet-Anbieter Best Secret und der Musikversand Thomann. Das Unternehmen beschäftigt rund 300 Mitarbeiter, 80 davon in der IT, und erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von etwa 105 Millionen Euro.

Die Position des CTO wurde für Heilmann neu geschaffen. Zuvor war Chief Product Officer Clemens Kress für die IT von Seven Senders zuständig. Kress wird sich künftig auf die Produktentwicklung konzentrieren.

Heilmann ist Plattformexperte

Heilmann kennt sich mit Plattformen bestens aus. Der studierte Informatiker und Betriebswirt war zuletzt gut zwei Jahre beim Berliner Plattformbetreiber Aroundhome als CTO und Geschäftsführer tätig. Dort migrierte er dessen gesamte Infrastruktur bei laufendem Betrieb in die AWS Cloud, und das in nur drei Monaten. Für diese Leistung bei Aroundhome wurde er beim Wettbewerb "CIO des Jahres 2020" ausgezeichnet. Zuvor war Heilmann als Bereichsleiter der IT bei der Mytoys Group (2015 bis 2020) und Leiter der IT beim Versicherungskonzern Allianz (2009 bis 2015). Seine berufliche Laufbahn hatte er in der Unternehmensberatung bei der Boston Consulting Group begonnen.

Seven-Senders-Mitgründer Plehn freut sich, mit Heilmann einen so erfahrenen Manager im Team zu haben: "Die Bedeutung von Technologie wird auch in der Logistik immer wichtiger. Mit seinem IT-Know-how wird Steffen maßgeblich dazu beitragen können, uns hier noch besser aufzustellen und unsere Wachstumsstrategie erfolgreich fortzusetzen."