Bei der Vorlage der Quartalszahlen am Donnerstag verkündete Telekom-Chef Höttgens, dass es nach der kürzlich abgeschlossenen Frequenzauktion in den USA jetzt "wahrscheinlich" sei, dass sich die Unternehmen der Branche über verschiedene strategische Kombinationen unterhalten würden. "Das schließt unser Unternehmen, die T-Mobile US, mit ein."

In den USA gibt es unter Experten nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump und Neubesetzungen an der Spitze der Telekom-Aufsichtsbehörden die Erwartung, dass sich der Markt neu sortiert. Verschiedene Anläufe zu Übernahmen auf dem Mobilfunkmarkt der Vereinigte Staaten waren in der Vergangenheit am Widerstand der Regulierer gescheitert. (dpa/ib)