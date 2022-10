Gewachsene IT-Strukturen modernisieren, neue Arbeitsweisen etablieren und eine digitale Plattform entwickeln, die alle externen Partner und Lieferanten einbindet und dabei die DigitalisierungDigitalisierung der Energiewende beschleunigt, vor dieser komplexen Aufgabe standen Michael von RoederMichael von Roeder, Chief Digital and Information Officer (CDIO) der Elia Group und des Übertragungsnetzbetreibers 50Hertz50Hertz Transmission und seine Teams.

Zusammen mit Mirko Pracht, CIO der Business Unit Systemführung von 50Hertz Transmission, sah er eine große Chance, die Business-Einheiten, das IT-Team sowie viele Fach-Ingenieure von 50Hertz Transmission in das große Projekt einzubeziehen und IT-Applikationslandschaft sowie Arbeitsweisen zu modernisieren. Dafür standen 120 Millionen Euro Budget zur Verfügung.

50Hertz Transmission betreibt das Stromübertragungsnetz im Norden und Osten Deutschlands und baut es für die Energiewende bedarfsgerecht aus. Das HöchstspannungsnetzHöchstspannungsnetz umfasst über 10.000 Kilometer und sichert die Stromversorgung von 18 Millionen Menschen. Mehr als 1.400 Beschäftigte arbeiten für 50Hertz Transmission in Berlin und an weiteren Standorten in den Regionalzentren. 50Hertz Transmission ist zu 80 Prozent im Besitz des belgischen, börsennotierten Übertragungsnetzbetreibers Elia Group mit Sitz in Brüssel.

Moderne IT-Applikationen für mehr Daten

Schon heute decken die Erneuerbaren Energien rund 60 Prozent des Strombedarfs im Netzgebiet von 50Hertz ab und bis zum Jahr 2032 sollen es 100 Prozent sein. Um dieses Ziel zu erreichen, muss das Netz zügig ausgebaut und viele dezentrale Erzeugungsanlagen vor Ort angeschlossen werden. Mit diesem Ausbau nimmt auch die Datenmenge rasant zu. Eine moderne IT-Applikationslandschaft hilft dem Unternehmen, diese Herausforderungen zu meistern.

Außerdem zählt es zu Prachts und von Roeders Aufgaben, hohe Standards für die Cyber-Sicherheit zu gewährleisten, denn mit dem umfangreichen Stromübertragungsnetz zählt 50Hertz Transmission zur kritischen Infrastruktur. Während des Projektes durfte und darf die Stromversorgung der Kunden zu keinem Zeitpunkt gefährdet sein.

Keine Angst vor cross-funktionaler Zusammenarbeit

Pracht sieht seine Rolle auch als Trendsetter, der die klassische IT-Struktur aufbricht, neue Ideen ins Unternehmen bringt und alle Akteure an einen Tisch holt. "Für mein Team und mich heißt das: keine Angst vor cross-funktionaler Zusammenarbeit. Wir haben für einen kulturellen Wandel gesorgt, indem wir gemeinsame, integrierte Teams aus IT und Business-Einheiten gebildet haben", verrät der 43-jährige Pracht.

Weil es Vorbehalte gegen das Projekt gab, musste der Manager auf allen Ebenen Überzeugungsarbeit leisten. Auch viele Beschäftigte hatten Bedenken, eine eigene digitale Plattform zu entwickeln, mit der sich das Stromnetz steuern lässt.

Gerade weil es so weitreichende Veränderungen waren, zahlte sich die Strategie von Pracht aus. IT-Know-how floss direkt in die Business-Einheiten, ein offener Austausch und Transparenz sorgen dafür, dass alle Beschäftigten die Veränderungen besser verstehen. Wer möchte, kann alle Projektinformationen sowie Unterlagen zu den Besprechungen im firmeneigenen Intranet nachlesen.

Digitalplattform wird erweitert

Da die Energiewende und Stromversorgung in Krisenzeiten viele Unternehmen beschäftigt, teilt 50Hertz Transmission seine Ergebnisse auch mit anderen Netzbetreibern und Herstellern. Die neue Plattform wird in den kommenden Jahren um weitere Features erweitert. Ein Einsatzfeld könnte beispielsweise die Überwachung von Offshore-Windparks sein. (kf)