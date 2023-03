"Wie geht ihr mit dem Thema Nachhaltigkeit in eurem Unternehmen um?" lautete das Motto des redaktionellen Roundtables, zu dem das CIO-Magazin Ende Januar drei CIOs geladen hatte: Isabelle Droll (TUITUI Airline, Hotels and Corporate), Tobias FauschTobias Fausch (BaywaBaywa) und Gülay Stelzmüllner (Allianz Technology). Alle drei verantworten in ihrer IT-Führungsfunktion auch das Thema Sustainability. Ein Bereich, der nicht mehr nur Nice-to-have, sondern fest in ihren Unternehmen verankert sei, wie die CIOs gleich zu Beginn klarstellen. "Wir sprechen inzwischen davon, dass Nachhaltigkeit eine Chance ist, kein Muss", so Droll. Die IT spiele dabei eine zentrale Rolle.

Das zeige sich nicht nur in den Unternehmensstrategien, KPIs oder Bonus-abhängigen Führungszielen, so die Diskutanten, sondern auch darin, dass sowohl im Business als auch in der IT besondere Zuständigkeiten und entsprechende neue Rollen entstanden seien. Droll etwa hat Frieder Olfe, Head of IT Sustainability aus ihrem Team, zum Gespräch mitgebracht, und Stelzmüllner ihren Kollegen Rainer Karcher, Global Head of IT Sustainability.

"Wir verschwenden Rechenleistung für banale Sachen"

"Wir sind als Airline natürlich immer sehr im Fokus", beginnt Droll die Diskussion, dabei produziere die Tech-Industrie mehr CO2 als die Fluggesellschaften und sie wachse auch stärker. Die Managerin der IT-Services-Organisation von TUI Airline will gar nicht von der Dekarbonisierungsverantwortung der Reiseindustrie ablenken und begrüßt ausdrücklich die Entwicklung rund um Sustainable Aviation Fuels. TUI selbst wolle im eigenen Airline-Geschäft die Emissionen allein bis 2030 um 24 Prozent senken. Dennoch, so Droll, müsse sich auch die IT viel mehr Gedanken machen um ihren ökologischen Fußabdruck.

Ein paar Zahlen zur Einordnung: Auf den Betrieb der Unternehmens-IT entfallen rund zehn Prozent des weltweiten Stromverbrauchs, davon wiederum 40 Prozent auf die Netzwerke, 30 Prozent auf die Rechenzentren und 30 Prozent auf die Endgeräte.

Droll treibt besonders um, wo man direkt im Unternehmen, in der IT, bei den einzelnen Mitarbeitenden und beim eigenen Verhalten ansetzen könne. "Die großen Treiber im Allgemeinen sind, neben den regulatorischen Anforderungen, die Erwartungshaltungen der Kunden und Mitarbeiter. In der IT sind es vor allem die Daten, die wir verarbeiten", stimmt Baywa-CIO Fausch zu.