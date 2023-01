Der Softwareriese MicrosoftMicrosoft hat auf seiner Partner-Website den Launch-Termin von Teams Premium bekanntgegeben. Nachdem die Premium-Version der Kollaborationsanwendung seit Mitte Dezember als Public Preview bereit steht, ist die allgemeine Verfügbarkeit nun für Anfang Februar 2023 angesetzt.

Teams Premium erfordert eine Zusatzlizenz zu einem Microsoft 365-Abonnement und soll voraussichtlich 10 Dollar pro Benutzer und Monat kosten. Dafür erhalten die Nutzer zusätzliche Funktionen, die dazu beitragen sollen, Meetings persönlicher, intelligenter und sicherer zu gestalten. Zu diesen zählt etwa die Möglichkeit, Meetings mit Wasserzeichen zu versehen, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Meetings mit mehr als 50 Teilnehmern zu aktivieren und Sensibilitätskennzeichnungen für virtuelle Meetings hinzuzufügen, die verhindern, dass Teilnehmer Chats kopieren und einfügen.

Darüber hinaus können Benutzer mit Teams Premium die Live-Übersetzung von Untertiteln in 40 Sprachen aktivieren. Kunden, die Webinare veranstalten, erhalten Zugriff auf erweiterte Funktionen wie Wartelisten für die Registrierung und die manuelle Genehmigung, separate virtuelle Greenrooms für Moderatoren und Teilnehmer vor Beginn einer Veranstaltung sowie die Möglichkeit, besser zu verwalten, was die Teilnehmer sehen - so können sie beispielsweise nur freigegebene Inhalte und Teilnehmer sehen, die Sie auf den Bildschirm bringen.

Diese neue Version von Teams nutzt auch Künstliche IntelligenzKünstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen, Aufgabenlisten und Vorschläge für Maßnahmen zu erstellen, damit keine Folgeaktivitäten verpasst werden.

Aus Basis- werden Premiumfunktionen

Wie Microsoft in seinem Lizensierungsleitfaden klarstellt, sind jedoch künftig einige Teams-Funktionen nur noch mit einer Teams-Premium-Lizenz verfügbar. Dazu zählen insbesondere:

Live übersetzte Untertitel;

Zeitleistenmarkierungen in Teams-Besprechungsaufzeichnungen, die anzeigen, wann ein Benutzer die Besprechung betreten oder verlassen hat;

Benutzerdefinierte Szenen im Together Mode;

SMS-Benachrichtigungen für virtuelle Termine;

Analyse zu virtuellen Terminen im Admin-Center von Teams;

Geplante Warteschlangenansicht für virtuelle Termine.

Microsoft will diese Funktionen einfachen Teams-Nutzer nach dem Launch der Premium-Edition noch 30 Tage lang kostenlos anbieten, danach fallen diese aber weg.

Mit Material von Computerworld