Wenn ein "CIO des Jahres"-Preisträger über seine Arbeit berichtet, ist das ein Highlight für die CIO-Community. Am 26. Februar haben die Teilnehmer der digitalen Hamburger IT-Strategietage 2021 dazu Gelegenheit. Damian Bunyan, IT-Chef von UniperUniper, schaffte es 2020 mit seinem Projekt unter die Top-3 in der Kategorie Großunternehmen. Er gestaltete die gesamte IT des von Eon ausgegründeten Unternehmens um. In seiner Keynote wird der Manager über einen Kernaspekt des Projekts sprechen: die CloudCloud.

Anytime, anywhere, any device

"Sofern es technisch möglich ist, migrieren wir alle unsere Applikationen in die Cloud," fasste Bunyan seine Strategie im Gespräch mit dem CIO Magazin zusammen. Dazu zählt unter anderem ein Cloud-basiertes Identity-Management-System, das hochskalierbar sein musste. Zudem sollte es auch künftigen IoT-Anforderungen genügen. Weiterhin wurde ein Drittel der Legacy-Apps abgeschaltet. Den Rest migrierte die IT zum Großteil in die Public Cloud.

Anstatt die Windows-10-Arbeitsplätze samt Office 365 von Eon zu übernehmen, entschied sich Bunyan für ein anderes Konzept: "anytime, anywhere, any device". Anwender sollten ihre teils spezifischen Cloud-Lösungen auf beliebigen Geräten in einer abgesicherten Umgebung nutzen können. Sämtliche Anwendungen inklusive der verbleibenden On-premises-Apps sind über einen Data Lake miteinander verbunden.

