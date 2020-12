Michael Müller-WünschMichael Müller-Wünsch ist Bereichsvorstand Technology bei OttoOtto und damit auch als CIO und CDO in Personalunion für alle IT-Belange verantwortlich. Unter seinem Namenskürzel "MüWü" ist er als einer der renommiertesten und umtriebigsten Vor- und Querdenker in der deutschen CIO-Community bekannt. Müller-Wünsch ist auch Mitglied des CIO-Beirats der Hamburger IT-Strategietage.

Jetzt für die IT-Strategietage 2021 anmelden

Im Rahmen seiner Keynote am 25. Februar wird er skizzieren, wie er für das Ziel, Otto als deutsches Amazon-Pendent zu positionieren, neue Wege und Plattformen im Unternehmen etabliert hat, um gemeinsam mit dem Business an der Verwirklichung der Vision zu arbeiten.

Einander zuhören

Auch in punkto Mehrwert der digitalen Strategietage sieht Müwü das Miteinander als wichtigsten Faktor: "Wir TeilnehmerInnen beeinflussen maßgeblich den Erfolg unserer Community-Veranstaltung in Hamburg. Ich freue mich darauf, mit der Veranstaltung einen Meilenstein in der digitalisierten Moderne von Konferenzen und Austauschplattformen mit zu setzen. Lasst uns als Tech-Entscheider einander zuhören und die Stimme im Zeitalter der DigitalisierungDigitalisierung erheben."

Um den Teilnehmern mehr Flexibilität zu bieten, strecken die Veranstalter der Hamburger IT-Strategietage das Programm auf eine Woche. Unterstützt durch Themen-Tags und Empfehlungen renommierter CIOs kann sich so jeder seine persönliche Agenda erstellen, die genau seinen Interessen entspricht. Wie schon in den vergangenen Jahren gehören auch 2021 wieder zahlreiche prominente CIOs zu den Keynote-Speakern, darunter Charité-CIO Martin PeukerMartin Peuker, CIO des Jahres 2020 im Bereich Public Sector, Markus SontheimerMarkus Sontheimer, CIO von DB SchenkerSchenker und Gewinner des "Transformation of Work Award".

