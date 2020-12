Im Jahr 2019 hat Ziehl-Abegg gemeinsam mit den Partnern TelekomTelekom Deutschland und T-SystemsT-Systems Multimedia Solutions eine Industrial IoT-Plattform entwickelt. Diese soll künftig noch intensiver genutzt werden. Der Hersteller will sowohl eigene als auch externe Geräte über die Plattform vernetzen.

Ziehl-Abegg bietet Luft-und Klimatechniksysteme sowie Antriebsmotoren für Aufzüge an. Um ein genaueres Bild von Einsatzszenarien sowie den Geräte- und Wartungsstatus zu erhalten, erfasst er verschiedenste Betriebsdaten. Im ersten Schritt wurden auf diese Weise Ventilatoren und Lüftungsanlagen überwacht. Nun hat das Unternehmen auch Aufzüge und AufzugsantriebeAufzugsantriebe an die Plattform angebunden.

Die Geräte werden dazu mit der MicrosoftMicrosoft Azure Cloud verbunden und über Schnittstellen an die Produktdatenbank und mobile Apps von Ziehl-Abegg angeschlossen. Das Unternehmen stellt den Kunden außerdem ein Administrationsportal bereit, damit sie auf Live-Stati sowie Betriebsdaten zugreifen können. "Die Datenverfügbarkeit in Echtzeit und die komplexen Datenanalysen sind essenziell für unsere Kunden, um den Einsatz unserer Produkte weiter zu optimieren", sagt Peter Fenkl, Vorstandsvorsitzender der Ziehl-Abegg SE.

Steigender Bedarf durch Corona

Ziehl-Abeggs Lufttechnik-Produkte kommen teilweise in kritischen Umgebungen wie etwa Laboren zum Einsatz. Sie werden mit zusätzlichen Sensoren ausgestattet, die in Sekundenabständen ein Status-Update beziehungsweise einen Statuswechsel via Bluetooth an das IoT-GatewayIoT-Gateway übermitteln. Das Unternehmen will mit der IIoT-Plattform nicht nur Kosten senken, sondern auch Forschung und Entwicklung verbessern.

Aufgrund der Corona-Krise stieg der Bedarf an Ventilatoren sowohl in Kliniken als auch in Rechenzentren, so dass die Mitarbeiter des Familienunternehmens teilweise Sonderschichten einlegen mussten. Die Ziehl-Abegg SE beschäftigt weltweit rund 4.100 Mitarbeiter. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Künzelsau. Die heutige Firma geht auf die Ingenieure Emil Ziehl aus Deutschland und Eduard Abegg aus der Schweiz zurück, die 1910 ihre Ziehl-Abegg Elektrizitäts-Gesellschaft m.b.H. gegründet hatten.

Ziehl-Abegg SE | Industrial IoT

Branche: Luft- und Klimatechnik

Use Case: Fernwartung/Überwachung in Echtzeit

Produkte: ZAbluegalaxy-Plattform, Microsoft Azure Cloud

Partner/Dienstleister: Deutsche Telekom, T-Systems Multimedia Solutions

Projektdauer: seit 2019