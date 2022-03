Wie wir testen Die Sicherheitstests der Antivirenprogramme hat das weltweit anerkannte Prüfinstitut AV-Test durchgeführt. Der Schwerpunkt der Tests lag dabei auf dem Schutz vor Viren. Alle Tests fanden im Juli und August 2021 statt. Insgesamt wurden die ToolsTools in den folgenden Kategorien getestet. Virenschutz: In dieser Kategorie müssen die Programme zeigen, wie gut sie PC-Viren erkennen und blockieren können. Die Spezialisten von AV-Test prüfen die Tools mit ganz neuen Schädlingen. Diese nutzen meist Sicherheitslücken in Windows oder in Software aus, gegen die es zum Test- und Angriffszeitpunkt noch keine Updates gab. Die Ergebnisse finden Sie in der Tabellenzeile "Schutz gegen Zero-Day-Angriffe". Zero Day beschreibt den Umstand, dass ein Angriff stattfindet, bevor vom Softwarehersteller ein Update verfügbar ist. Somit kann nur das Antivirenprogramm den Schädling durchschauen und stoppen. Darüber hinaus nutzen die Spezialisten andere, aktuell stark verbreitete Angreifer, um die Abwehrfähigkeiten der Sicherheitspakete zu testen. Schließlich ist noch wichtig, dass die Programme möglichst wenige Fehlalarme absetzen. Dabei wird eine harmlose Datei als Virus gemeldet. Weitere Schutzfunktionen: Dort prüfen wir unter anderem, ob die Programme auch eine Rettungs-DVD erstellen können oder zumindest zum Download anbieten. Außerdem sollten die Sicherheitspakete einen Kinderschutz haben, der unerwünschte Inhalte im Browser filtert und eine Zeitsteuerung für die PC-Nutzung bietet. Ein Check mit einem Heimnetzscanner sollte alle Geräte im lokalen Netzwerk finden und auf Schwachstellen abklopfen. Zu den Geräten sollten nicht nur PCs zählen, sondern auch der Router und smarte Geräte wie ein Smart-TV, WLAN-Lautsprecher oder ein Netzwerkspeicher. Geschwindigkeit: Eine Antivirensoftware muss die Dateivorgänge auf einem Rechner überwachen und bremst damit einen PC automatisch aus. Wie sehr ein Tool Ihr System bremst, variiert von Hersteller zu Hersteller stark. Bedienung: Bei der Bedienung prüfen wir, ob es eine assistentenunterstützte Konfiguration des Tools gibt und so bereits mit einem einzigen Klick ein sicherer Zustand des PCs ausgelöst werden kann. Außerdem fließen die Existenz einer guten Programmhilfe sowie die persönliche Meinung des Testers in die Bewertung dieser Kategorie ein.