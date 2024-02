Seit dem 1. Januar 2024 hat der städtische Versorger in Karlsruhe mit Arvid Robert OrtwigArvid Robert Ortwig einen neuen Bereichsleiter IT. Sein Vorgänger Peter Epple ist weiter an Bord, arbeitet allerdings in Altersteilzeit.

In seiner neuen Rolle berichtet Ortwig an die Geschäftsführung. Diese kommentiert: "Herr Ortwig bringt die richtige Mischung aus Begeisterungsfähigkeit, Erfahrung aus verschiedenen Branchen und IT-Exzellenz mit. Hier können wir alle profitieren."

Zu den wichtigsten Aufgaben des CIO zählt, die Energieinfrastruktur der Stadtwerke weiter zu digitalisieren. Dabei spielen für Ortwig etwa Smartmeter und Energiedatenmanagement eine zentrale Rolle. Zudem soll er unternehmensinterne Prozesse optimieren und digitalisieren.

Es sei für ihn eine große Chance, die Erfahrung von Verbrauchern und Konsumenten mit neuen digitalen Dienstleistungen auf ein neues Level zu heben, steckt sich Ortwig als Ziel. Die Stadtwerke seien ein großartiger Arbeitgeber mit einem exzellenten Team in einem spannenden Umfeld mit vielen Herausforderungen.

Vor dem CIO-Posten in Karlsruhe war Ortwig drei Jahre lang Head of Corporate IT beim Leiterplattenhersteller Mektec im baden-württembergischen Weinheim. Dort leitete er das europaweit agierende IT- und SAP-Team. Davor hatte der Manager verschiedene IT-Führungsposten bei der Huelsenberg Holding inne.

Die Stadtwerke Karlsruhe beschäftigen zirka 1.300 Menschen, 80 davon in der IT. 2023 erwirtschaftete das Unternehmen 762,4 Millionen Euro Umsatz.