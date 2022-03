Seit dem 15. Februar ist Bernhard GötzeBernhard Götze Vice President IT bei Aida Cruises. Er trägt die Verantwortung für den IT-Bereich des Kreuzfahrtunternehmens und berichtet an CFO Wolfgang Jani sowie Greg Sullivan, CIO des Mutterkonzerns Carnival Corporation.

"Mit Bernhard Götze begrüßen wir bei Aida Cruises einen IT-Leader mit langjähriger internationaler Erfahrung. Wir freuen uns über die umfassende Expertise, die er dem Unternehmen beisteuern wird", sagt Finanzchef Jani.

Der Neue bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der IT mit. Zuletzt war er knapp viereinhalb Jahre lang Group CIO beim Immobilienunternehmen ApleonaApleona. In dieser Funktion schaffte es Götze 2019 unter die Top 10 beim Wettbewerber "CIO des Jahres". Mit dem Digital Ecosystem baute der CIO dort eine Cloud-basierte Plattform für datengestützte Produkte und Services auf. Sie ermöglicht effektives Immobilienmanagement anhand von Daten, die aus Immobilien, Anlagen und von Nutzern gewonnenen werden.

Bis dahin hatte Götze bereits mehrere leitende IT-Positionen inne. Er war CIO beim IT-Dienstleister Urano Informationssysteme, die seit 2021 zur Datagroup gehören. Davor war er CIO International bei Veolia tätig, einem Unternehmen im Bereich Wasser- und Energieversorgung sowie Abwasser- und Abfallentsorgung. In dieser Position trug er die IT-Verantwortung für Standorte des Unternehmens in rund 20 Ländern.

Aida Cruises ist die deutsche Zweigniederlassung des italienischen Kreuzfahrtunternehmens Costa Crociere, das wiederum zur Carnival Corporation mit Sitz in Genua gehört. Aida Cruises bedient die DACH-Region. Das Unternehmen beschäftigt etwa 15.600 Mitarbeiter in 60 Ländern, davon 1.500 an Land.