Zum 1. Februar 2022 übernahm Birgit Bacher als Chief Operating Officer (COO) den Vorstandsbereich Operations und IT bei der Allianz Direct Versicherungs-AG. Bacher ist seit 2003 für den Allianz-Konzern tätig und hatte unter anderem Führungspositionen in den Bereichen Operations und IT bei Allianz Österreich, Allianz Technology und Allianz SEAllianz SE inne.

2014 wurde sie Head of Global Platform Strategy bei der Allianz SE. Sie verantwortete die Entwicklung des Global Architecture Blueprints und trieb die IT-Transformation des VersicherersVersicherers voran. 2019 wechselte sie als Executive Director zu Allianz Technology und war für das Design, die Implementierung und die Skalierung der IT Master Plattform verantwortlich.

"Ich freue mich sehr auf die künftige Zusammenarbeit", kommentiert Philipp Kroetz, CEO von Allianz Direct, die Neubesetzung. "Birgit ist mit ihrer langjährigen Erfahrung in den Bereichen Operations, Technology sowie Digitalisierung die perfekte Ergänzung für unser Team. In ihrer neuen Aufgabe wird sie aus einem Schlüsselressort heraus neue Impulse für Allianz Direct setzen und einen entscheidenden Teil dazu beitragen, der kundenorientierteste und effizienteste Versicherer Europas zu werden."

Tina Maric wird COO des Allianz-Krankenversicherers

Auch beim privaten Krankenversicherer der Allianz zieht eine Frau in den Vorstand ein. Am 1. April 2022 übernimmt Tina Maric das Vorstandsressort Operations bei der Allianz Private Krankenversicherungs-AGAllianz Private Krankenversicherungs-AG (APKV), das derzeit noch von Kaan Günay geführt wird. Der Bereich Operations wurde im Oktober 2020 im Zuge der Neupositionierung der Allianz DeutschlandAllianz Deutschland in die APKV überführt und von Kaan Günay mit aufgebaut.

Die Allianz-Tochter hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt. Maric soll als COO dazu beitragen, die APKV zur Krankenversicherung mit dem "kunden- und vertriebsorientiertesten Service" zu machen. "Ich freue mich, dass wir Tina Maric für die COO-Position gewinnen konnten und mit ihr eine hervorragende Nachfolgerin für Kaan Günay gefunden haben", erklärt Nina Klingspor, Vorstandsvorsitzende der APKV. Maric sei eine ausgewiesene Prozessentwicklungs- und IT-Expertin und bringe für die aktuellen Herausforderungen die besten Voraussetzungen mit. Die Managerin stieg 2017 bei der APKV ein und war zuletzt Fachbereichsleiterin Vertrag und Angebot.