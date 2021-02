"2017 starteten wir unsere Reise in die Cloud," berichtet Axel Schell, CTO der Allianz DeutschlandAllianz Deutschland. "Wir hatten uns relativ spät für eine neue Plattform entschieden. Als VersichererVersicherer verarbeiten wir viele sensible Kundendaten und wollten deshalb warten, bis die Datenschutz- und Sicherheitsfunktionen der Cloud unseren Anforderungen genügen." Ähnlich vorsichtig ging die Allianz auch die ersten Schritte an.

Als Pilotprojekte entwickelte die ITIT zunächst mehrere Minimum Viable Products (MVPs) im Frontend für den Kundenkontakt. Damals verwendete das IT-Team jedoch noch keine persistente Datenspeicherung in den neuen Services. Schell: "Der Vorteil aus der Sicherheitsperspektive war, dass wir die Anwendungen zwar in der Cloud betreiben und rechnen lassen konnten, die Daten aber weiterhin On-Premises gespeichert haben." So sammelte die IT Erfahrungen mit der Technologie und ließ gleichzeitig Sorgfalt bezüglich des Datenschutzes walten.

Nachdem die Testballons erfolgreich waren, verlagerte die Allianz-IT systematisch weitere Frontend-Systeme in die Cloud. Bis Ende 2020 wollte das IT-Team alle Anwendungen im Kundenkontakt aus dem Rechen­zentrum auf Cloud-Plattformen migriert haben. Gleichzeitig arbeiteten die Experten daran, auch die Infrastruktur im Backend und die Datenhaltung in die Cloud zu verlagern. 2020 migrierte die Allianz etwa 700 ServerServer, sodass mittlerweile rund 70 Prozent aller Unternehmensanwendungen in der Public Cloud laufen.

Datenbanken wandern in die Cloud

2021 sollen mehrere hundert Datenbanken folgen. "Mit den Tools, die uns die Cloud zur Verfügung stellt, können wir einfacher Analytics-, KI- und Business-Intelligence-Funktionen nutzen oder dispositive Daten für Prognosen erstellen," so der IT-Chef. Zudem seien die für die Public Cloud angebotenen Datenbanken kostengünstiger als diejenigen traditioneller Anbieter, ließen sich einfacher verwalten und liefen stabiler.

Schell: "Mit unseren On-Premises-Datenbanken hatten wir viele komplexe Verbindungen vom Front- ins Backend. Das machte die Verwaltung und Fehlersuche aufwendig. In der Cloud rücken Datenbank und Anwendung näher zusammen, wodurch die Architektur einfacher und fehlertoleranter wird."