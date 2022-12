Nach knapp eineinhalb Jahren wechselt Björn Fues vom Einzelhandel in die Facility-Management-Branche. Der Manager hat am 1. Dezember 2022 die Verantwortung für die IT beim Neu-Isenburger Dienstleister ApleonaApleona übernommen. Er berichtet an CFO Georg Fronja.

Fues soll sich in seiner neuen Rolle darum kümmern, die Innovationsfähigkeit der IT auszubauen und die Umsetzungsgeschwindigkeit kontinuierlich zu verbessern. Des Weiteren widmet er sich in enger Abstimmung mit den operativen Einheiten dem Thema Business Excellence.

Der studierte Informatiker und Wirtschaftsingenieur bringt rund 18 Jahre IT-Erfahrung mit. Fues kommt von Aldi NordAldi Nord, wo er seit Juli 2021 den Posten des IT-Geschäftsführers innehatte. Davor war er in verschiedenen leitenden IT-Funktionen bei der Bahn-Tochter DB Systel sowie der DB Vertrieb GmbH tätig. Seine Sporen verdiente sich der Manager im Finanzsektor bei der DekaBankDekaBank und der ING Deutschland.

Apleona ist ein Dienstleister mit Sitz in Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main. Das Unternehmen ist in den Bereichen Facility Management, Immobilienberatung, Innenausbau und Gebäudetechnik tätig. 2021 erwirtschaftete Apleona rund 2 Milliarden Euro und beschäftigte rund 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 30 Ländern.