Jesper Hansen (53) hat als Vice President Information Technology (CIO) die weltweite Leitung der IT in der Miba AG übernommen. Hansen berichtet in seiner neuen Funktion an Miba Finanzvorstand Markus HoferMarkus Hofer.

Die Miba AG ist ein familiengeführtes Industrie- und Technologieunternehmen, das 1927 im österreichischen Laakirchen gegründet wurde. Es produziert Gleitlager, Reibbeläge, Sinterformteile und Beschichtungen.

Mehr als 25 Jahre Berufserfahrung

Mit dem gebürtigen Dänen erweitert die Miba AG ihre Führungsebene erstmals um einen nicht deutschsprachigen Manager mit Erfahrung in einem internationalen Unternehmensumfeld, teilte das Unternehmen mit.

Hansen bringe mehr als 25 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen IT und Digitalisierung mit. Er war zuletzt CIO von Maersk Drilling, einem dänischen Bohranlagenbetreiber. CIO.de berichtete über seine Arbeit bei Maersk in dem Artikel "Maersk CIO will Millionen sparen".

Davor war Hansen in anderen Unternehmen als CIO wie beim Hörgerätehersteller ReSound aus Dänermark beziehungsweise in der Software- und IT-Beratungsbranche (Lindhard) tätig. CIO-Vorgänger Georg Oberdammer bei Miba kam 2018 beim Wettbewerb "CIO des Jahres" im Bereich Mittelstand in die Top 10 mit seinem "Strategic Digitalization Framework@Miba".

Über die Miba AG

Die Miba AG zählt zu Österreichs führenden Industrie- und Technologie-Unternehmen. Das Unternehmen ist ein strategischer Partner der internationalen Motoren- und Fahrzeugindustrie, von Anbietern in der Energieerzeugung und -übertragung, der Öl- und Gasindustrie sowie im Anlagenbau.

Die Produkte - Sinterformteile, Motoren- und Industriegleitlager, Reibbeläge, Leistungselektronik-Komponenten und Beschichtungen - sind in Fahrzeugen, Zügen, Schiffen, Flugzeugen, Kraftwerken, Raffinerien, Kompressoren oder Industriepumpen zu finden.

Rund 7.400 Mitarbeiter erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2017/18 an 26 Standorten in Europa, Asien, Nord- und Südamerika einen Umsatz von rund 888 Millionen Euro.