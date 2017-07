ClaasClaas hat seine Produktkostenkalkulation optimiert. Der Landmaschinenhersteller aus dem westfälischen Harsewinkel implementierte das SAP-basierte Add-On Product Cost Calculator des Beratungshauses Orbis aus Saarbrücken. Orbis PCC ermöglicht dem Anwender eine durchgängig IT-gestützte, standardisierte und transparente Kostenkalkulation auch während der Entwicklung neuer Produkte, die mehrere Jahre in Anspruch nehmen kann.

Integration in SAP

Neben dem Preis und der Möglichkeit flexibler Anpassungen gab die volle Integration in das bestehende SAPSAP ERPERP den Ausschlag für den IT-Dienstleister. Das Add-On greift direkt auf aktuelle Preise, Tarife, Gemeinkostensätze und Wechselkurse im ERP zu. In das Add-On eingegebene Daten wiederum fließen sofort in die SAP-Software und stehen damit den Nachfolgeprozessen im Einkauf oder der Arbeitsvorbereitung zeitnah zur Verfügung. Wichtigster Nutzen für den Anwender ist die Entlastung der User, denen jetzt mehr Zeit für Aufgaben wie das Optimieren der Kalkulation bleibt.

Kalkulationsvergleiche auf Einzelpositionsebene

Eine Besonderheit des Projekts ist, dass es nicht bei der bloßen Implementierung einer Regallösung blieb. Speziell für Claas entwickelte der Dienstleister ein Feature, das Kalkulationsvergleiche bis auf die Einzelpositionsebene erlaubt. Dieses Feature soll künftig standardmäßig in die Lösung integriert werden.

Binnen sechs Monaten war die Lösung in den drei deutschen Fertigungsstandorten des Anwenders implementiert. Nun steht der Rollout in die Produktionsgesellschaften weltweit an, für den weitere Anpassungen und Erweiterungen geplant sind.

Branche: IndustrieIndustrie

Zeitrahmen: 6 Monate

Produkt: Orbis PCC

Dienstleister: Orbis

Einsatzort: zunächst deutschlandweit

