In unserer modernen westlichen Welt sitzen wir viel zu viel. Ein großer Teil der im Büro arbeitenden Menschen wird das Problem kennen: Mit häufigem und langem Sitzen kommen Rückenschmerzen und Verspannungen. Darunter leidet auch die Volkswirtschaft, denn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verlieren durch angeschlagene GesundheitGesundheit einen Teil ihrer Konzentrationsfähigkeit und Arbeitsleistung.

Mit der richtigen Ergonomie am Arbeitsplatz lassen sich viele dieser Probleme verhindern oder zumindest abmildern. Dabei kommt es nicht nur auf den passenden Stuhl an, auch ein Schreibtisch in der passenden Höhe oder der korrekte Abstand zum Bildschirm sind wichtige Faktoren, um die Gesundheit bei der Arbeit im Büro dauerhaft zu erhalten.

Was bedeutet ergonomisches Arbeiten?

Unter ergonomischem Arbeiten versteht man die Gestaltung oder Anordnung von Arbeitsplätzen, Produkten und Systemen, so dass sie für die Menschen, die sie benutzen, optimal geeignet sind.

Die Ergonomie ist zudem ein Wissenschaftszweig, der darauf abzielt, die Fähigkeiten und Grenzen des Menschen zu erforschen. Diese Erkenntnisse gilt es dann anzuwenden, um die Interaktion mit Produkten, Systemen und Umgebungen zu verbessern. In dem Maße, wie sich Technologien verändern, muss auch sichergestellt werden, dass die Hilfsmittel, auf die wir bei der Arbeit zugreifen, auf die Bedürfnisse unseres Körpers abgestimmt sind.

Warum ist ein ergonomischer Arbeitsplatz so wichtig?

Untersuchungen haben gezeigt, dass Schmerzen im unteren Rückenbereich die häufigste arbeitsbedingte Erkrankung sind. Die Ergonomie zielt darauf ab, sichere, bequeme und produktive Arbeitsplätze zu schaffen, indem sie die menschlichen Fähigkeiten und Einschränkungen in die Gestaltung jedes Arbeitsplatzes einbezieht, einschließlich

der Körpergröße,

der Kraft,

der Geschicklichkeit,

der Geschwindigkeit und

der sensorischen Fähigkeiten (Sehen, Hören etc.).

Es wird in den nächsten Jahren deutlich mehr ältere Menschen geben. Aus diesem Grund müssen Produkte, Dienstleistungen und Systeme so gestaltet werden, dass sie den Bedürfnissen der wachsenden alternden Bevölkerung gerecht werden - auch an Arbeitsplätzen, denn die Menschen arbeiten tendenziell immer länger.

Um Arbeitsplätze optimal zu gestalten, nutzen Ergonomen die Daten und Techniken verschiedener Disziplinen:

Anthropometrie: Körpergrößen, -formen, Populationen und Variationen;

Biomechanik: Muskeln, Hebel, Kräfte, Stärke;

Umweltphysik: Lärm, Licht, Hitze, Kälte, Strahlung, Vibration;

Körpersysteme und Sinne: Hören, Sehen etc., sonstige Empfindungen;

Angewandte Psychologie: Fähigkeiten, Lernen, Fehler, Unterschiede;

Sozialpsychologie: Gruppen, Kommunikation, Lernen, Verhaltensweisen.

Im Folgenden betrachten wir die Ergonomie an einem Schreibtisch-Arbeitsplatz etwas genauer.

Ergonomischer Schreibtischstuhl

Um eine optimale Sitzposition zu erreichen, beachten Sie folgende Tipps: Stellen Sie Ihren Bürostuhl so ein, dass die Füße flach auf dem Boden stehen und Ober- und Unterschenkel einen (gedachten) Winkel von 90 Grad bilden. Achten Sie darauf, dass zwischen den Knien und dem Polster der Sitzfläche ein paar Zentimeter Platz bleiben und dass der Rücken einen leichten Kontakt zur Rückenlehne besitzt. Die Arme sollten dabei waagerecht und locker auf dem Schreibtisch liegen. Sollte die Tiefe des Schreibtisches dafür nicht ausreichen, empfiehlt sich ein Schreibtischstuhl mit Armlehnen, auf denen die Unterarme abgelegt werden können.

Ergonomischer Schreibtisch

Die perfekte Höhe hat Ihr Schreibtisch, wenn die Ellenbogen in einer geraden Sitzposition entspannt auf der Tischplatte aufliegen können. Zudem ist eine gewisse Mindestgröße des Tisches wichtig, er sollte mindestens 160 cm breit und 80 cm tief sein. Ein idealer, ergonomischer Schreibtisch ist höhenverstellbar, so dass Sie ihn jederzeit an Ihre Bedürfnisse anpassen und zur Abwechslung auch im Stehen arbeiten können. Die Tischplatte sollte möglichst matt beschichtet sein, so dass die Augen nicht ständig durch Lichtreflektionen gereizt werden.

Tipps zum Bildschirm

Zu hoch, zu tief, zu nah oder zu weit weg. Ein falscher Abstand zum Bildschirm kann zu Fehlbelastungen führen und dadurch Beschwerden im Muskel- und Skelettapparat auslösen. Die möglichen Folgen können Nacken- Schulter- oder Kopfschmerzen sein. Daher spielt auch die richtige Positionierung des Bildschirms eine wichtige Rolle. Der Blick sollte ohne Rotation des Kopfes den gesamten Bildschirminhalt erfassen können. Dazu sollte die Bildschirmoberkannte in Augenhöhe oder kurz darunter sein.

Generell sollte der Abstand zum Monitor umso größer sein, je größer dessen Bilddiagonale ist. Der ideale Abstand bewegt sich zwischen 40 bei kleineren und bis zu 80 cm, bei Bildschirmdiagonalen ab 30 Zoll.

Nicht nur der Abstand zu den Augen, sondern auch der Blickwinkel spielt eine Rolle. Arbeitsplatzbildschirme, die sich in der Höhe verstellen lassen sowie die Möglichkeit bieten, den Bildschirm selbst vertikel zu neigen, bieten dazu weitere Einstellungsmöglichkeiten. Wenn möglich, sollte es vermieden werden, den Bildschirm parallel zu einem Fenster oder direkt unter einer Deckenbeleuchtung zu platzieren. Beides birgt die Gefahr von ungewünschten Blendungen.

Halswirbelsäule

Diese Übung stärkt die Halswirbelsäule. Sitzen Sie gerade und legen Sie Ihre Hände entspannt auf die Oberschenkel. Beim Einatmen den Kopf nach rechts drehen und das Kinn anheben. Beim Ausatmen den Kopf geradeaus und nach vorne beugen. Beim Einatmen den Kopf nach links drehen und das Kinn wieder anheben. Fünf Wiederholungen. Schultergürtel

Diese Übung trainiert den Schultergürtel. Sitzen Sie gerade und legen Sie Ihre Hände entspannt auf die Oberschenkel. Nehmen Sie die Schultern nach vorne. Heben Sie sie dann beim Einatmen an und bewegen Sie sie nach hinten. Lassen Sie die Schultern beim Ausatmen fallen. Fünf Wiederholungen. Schultergürtel und Brustwirbelsäule

Diese Übung stärkt den Schultergürtel und die Brustwirbelsäule. Lassen Sie Ihre Arme entspannt neben den Oberschenkeln hängen. Beim Ausatmen die Schultern nach vorne fallen lassen und dabei die Daumen nach innen drehen. Beim Einatmen die Schultern nach hinten nehmen und dabei die Daumen nach außen drehen. Beim Einatmen die Schultern nach vorne fallen lassen und dabei die Daumen nach innen drehen. Fünf Wiederholungen. Lendenwirbelsäule

Diese Übung zielt auf die Lendenwirbelsäule. Sitzen Sie gerade auf dem Schreibtischstuhl und legen Sie die Hände hinter dem Rücken übereinander. Beim Einatmen die Hände durch Anspannung der Bauch- und Gesäßmuskeln mit dem Körper gegen die Lehne drücken. Beim Ausatmen die Muskeln entspannen und den Druck lösen. Fünf Wiederholungen. Arme, Hände und Finger

Diese Übung trainiert Arme, Hände und Finger. Strecken Sie die Arme lang nach vorne. Nun abwechselnd die Finger weit auseinander spreizen und die Hände zu einer Faust schließen. Während dieser Bewegung die Arme abwechselnd heben. Fünf Wiederholungen.

Ergonomie bei Keyboard und Maus

Eine ideale Ergonomie ergibt sich, wenn die Hände beim Bedienen der Tastatur nicht am Handgelenk abknicken, sondern in ausgestreckter Position zusammen mit den Armen eine gerade Linie bilden. Ist dies nicht ohne Probleme möglich, sollten Sie eine geteilte oder gebogene Tastatur verwenden, die heute bereits von diversen Herstellern angeboten werden. Achten Sie zudem darauf, die Tastatur möglichst nah am Körper zu positionieren, da ein zu weiter Abstand für einen krummen Rücken sorgt.

Im Volksmund spricht man vom Mausarm. Dahinter können sich unterschiedliche Krankheiten von Muskeln, Sehnen und Gelenken verbergen, die von der falschen Nutzung der Computermaus herrühren können. Während der Nutzung sollte der Ellbogen einen Winkel von 90 Grad aufweisen und die Maus selbst sollte möglichst dicht neben der Tastatur liegen. Die Hand sollte so auf dem Bedienfeld der Maus liegen, dass das Handgelenk nicht nach rechts oder links abgebogen werden muss.

Um der Ergonomie in allen Bereichen Genüge zu leisten, bieten Hersteller mittlerweile Mäuse an, die sich von Rechts- auf Linkshänder umschalten lassen. Ebenso gibt es Mäuse für unterschiedliche Handgrößen sowie Spezialanfertigungen, die beispielsweise anstelle des Mausrads über eine Kugel oder einen Joystick verfügen.

Letztendlich kann auch die Verringerung des Mauswegs und der Mausgeschwindigkeit per Software-Einstellungen zur Entlastung beitragen.

Handballenauflage und Handgelenkauflage als zusätzliche Hilfen

Handballen- oder Handgelenkauflagen für Maus und Tastatur können die Gelenke zusätzlich unterstützen. Einige Hersteller liefern bereits Keyboards mit integrierter Handgelenkauflage. Eine externe Auflage sollte im Abstand von fünf bis zehn Zentimetern vor der Tastatur platziert werden. Die optimale Lage für ergonomisches Arbeiten ist von Fall zu Fall verschieden und lässt sich durch zentimeterweises Hin- und Herschieben der Auflage herausfinden.

Auflagen für das Arbeiten mit der Maus sind als Komplettlösung in Verbindung mit einem Maus-Pad oder als externes Pad erhältlich. Bei beiden Varianten sollte auf eine rutschfeste Unterseite geachtet werden. Lediglich für Arbeiten mit der Maus, die von einer hohen Dynamik geprägt sind, sind bewegliche Maus-Pads von Vorteil. Auflagen sind in den unterschiedlichsten Formen wie Kissen oder Schalen erhältlich. (jd)