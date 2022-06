Eine am 4. Mai veröffentlichte Studie des Marktforschungsunternehmens SlashData mit dem Titel "State of the Developer Nation, 22nd Edition" enthält Daten aus einer Umfrage unter mehr als 20.000 Entwicklern in 166 Ländern. Sie wurde zwischen Dezember 2021 und Februar 2022 durchgeführt.

Programmiersprachen-Ranking: JavaScript vor Python und Java Demzufolge ist JavaScript zum zehnten Mal in Folge die beliebteste Sprache, mit fast 17,5 Millionen Entwicklern, die die Skriptsprache verwenden. Die JavaScript-Gemeinde wächst seit vielen Jahren kontinuierlich. Python hat schon vor zwei Jahren Java (14 Millionen Benutzer) an Beliebtheit überholt und ist mit 15,7 Millionen Benutzern die zweitbeliebteste Sprache. Allein in den letzten sechs Monaten soll Python rund 3,3 Millionen neue Entwickler hinzugewonnen haben. Die Akzeptanz von Rust hat sich in den vergangenen zwei Jahren nahezu vervierfacht - von 600.000 Entwicklern im ersten Quartal 2020 (Q1/2020) auf 2,2 Millionen im Q1/2022. "Die Sicherheit und Memory Safety von Rust führt dazu, das Entwickler der Sprache vertrauen", kommentiert Rebecca Rumbul, Executive Director der Rust Foundation, den Bericht. Die Unterstützung durch die Community sei stark, außerdem führe die steigende Nutzerzahl zu besseren Perspektiven in der professionellen Softwareentwicklung, weshalb sich immer mehr Devs anschlössen. Dem Bericht zufolge kommt Rust oft in IoT-Projekten und bei der Entwicklung von Augmented- und Virtual-Reality-(AR/VR-)Lösungen zum Einsatz. Weitere Erkenntnisse aus dem jüngsten Report von SlashData: Java erfährt weiter ein stetiges Wachstum. Seit Anfang 2021 haben sich fast fünf Millionen Entwickler der Java-Community angeschlossen.

PHP ist in den letzten sechs Monaten am langsamsten gewachsen, der Anstieg belief sich auf 600.000 neuen Entwicklern zwischen Q3/2021 und Q1/2022. Dennoch ist PHP nach JavaScript die am zweithäufigsten verwendete Sprache in Webanwendungen.

Go und Ruby sind wichtig für die Backend-Entwicklung, wobei Go ist im letzten Jahr mehr als doppelt so schnell gewachsen ist wie Ruby. Die Go-Gemeinde zählt inzwischen 3,3 Millionen Entwickler.

Die Kotlin -Community ist von 2,4 Millionen Entwicklern im Q1/2021 auf 5 Millionen im Q1/2022 gewachsen. Das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Google Kotlin zur bevorzugten Sprache für die Android-Entwicklung gemacht hat.

46 Prozent der Entwickler nutzen Low-Code- und/oder No-Code-Tools für einen Teil ihrer Arbeit. Auffällig ist, dass erfahrene Developers mit mehr als zehn Jahren Erfahrung am wenigsten damit zu tun haben wollen. 19 Prozent der Devs in Nordamerika verwenden Low- oder No-Code-Tools sogar für mehr als die Hälfte ihrer Programmierarbeit, fast doppelt so viele wie der weltweite Durchschnitt (zehn Prozent). (hv/fm) Dieser Beitrag basiert auf einem Artikel unserer US-Schwesterpublikation Infoworld.