Die Fülle an Herausforderungen für CIOs ist immens. Allein die Betriebsfähigkeit Ihrer Unternehmen sicherzustellen, verschlingt immer mehr Aufmerksamkeit und Budget. Neben der Ablösung nicht zukunftsfähiger Altsysteme verlangt vor allem die Sicherung der IT-Systeme vor kriminell oder politisch motivierten Attacken den Unternehmen vieles ab.

Hinzu kommen die zahlreichen Anforderungen, die Zukunftsfähigkeit der Firmen zu gewährleisten, denn ein hoher Prozentsatz der Innovationsinitiativen sind IT-getrieben oder zumindest ohne IT nicht umsetzbar. Hier liegt das Augenmerk in vielen Branchen vor allem auf der künstlichen Intelligenz und den damit erzielbaren Prozessoptimierungen oder neuen Geschäftsmodellen. In Zeiten, da etliche Industrien wirtschaftlich eher stagnieren als wachsen, sind diese Herausforderungen häufig mit tendenziell geringeren IT-Budgets zu stemmen.

Viele dieser Themen standen im Fokus der Vorträge auf den Hamburger IT-Strategietagen im vergangenen Februar. Dabei liegt es in der Natur der Sache, dass dort viele Aspekte nur gestreift werden können. Die Macher der Strategietage haben deshalb gemeinsam mit dem CIO-Beirat ein Tochterformat entwickelt, dass breiten Raum für die Diskussion im CIO-Kollegenkreis bietet: Beim Strategietage Masterclass-Summit am 13. Juni in Köln stehen die Herausforderungen der IT-Entscheider im absoluten Mittelpunkt und werden sowohl vormittags als auch am Nachmittag in je drei parallellaufenden Masterclasses diskutiert. Jede dieser Runden wird durch kurze Impulsvorträge namhafter CIOs, Analysten und Wissenschaftler eröffnet, bevor die rund 30 Teilnehmer einer Masterclass tief ins Thema einsteigen.

Im Juni stehen bei den insgesamt sechs je dreistündigen Masterclasses folgende Themengebiete auf der Agenda:

AI: a new world of possibilities / AI: a new world of challenges / IT-Security / Data Quality / IT-Moderization / Budget vs Innovation

Zu den Impulsgebern zählen Anne Bendzulla, CIO, RWE, Bernd RatteyBernd Rattey, CIO, Deutsche Bahn, Stefan LemkeStefan Lemke, IT-Vorstand, Signal-Iduna, Timo Christophersen, Chief AI Officer, OTTO, Claudia Moyzes, CIO, Hubner Group, Stefan Becker, Abteilungsleiter, BSI, Michael Hilzinger, CIO, Knorr Bremse, Ulli Bäumer, Partner, Osbourne Clark, Prof. Miriam Müthel, WHU, Dirk Olufs, CIO, DHL und viele mehr.

Teilnehmen können ausschließlich IT-Entscheider aus Anwenderunternehmen, letzte Plätze lassen sich über die Veranstaltungswebsite www.it-strategietage.de/masterclass/ buchen. (jd)