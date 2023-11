Seit 2019 leitete Peter HardebeckPeter Hardebeck als CIO die IT-Geschicke des Schuhhändlers Hamm Reno; ab 2022 war er zudem Co-Bereichsleiter Logistik. Zum 1. September hat der Manager die Branche gewechselt und stieg als Managing Director IT bei Windmöller & Hölscher ein. Der Maschinenbauer ist auf Anlagen zur Herstellung von Verpackungsmaterialien spezialisiert.

Hardebeck hat viel vor bei seinem neuen Arbeitgeber. Er soll eine IT-Strategie entwickeln und umsetzen. Zudem gilt es für den Industriekaufmann, die IT als Business-Partner zu etablieren und die Digitalisierung voranzutreiben. In seiner neuen Rolle berichtet der 49-jährige an den Finanzchef Martin Schulteis.

Dazu bringt Hardebeck viel Erfahrung mit. Bei Hamm Reno lagerte der IT-Chef unter anderem die gesamte IT-Infrastruktur aus und baute einen Leitstand aus Business und IT-Abteilung auf, der die Dienstleister steuert. (Lesen Sie dazu: "Hamm Reno steuert IT fern").

Davor hatte er verschiedene leitende IT-Positionen inne. Unter anderem war er Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter der IT der Westfalen AG sowie Head of Group IT Architecture and Organization beim Logistikunternehmen Fiege.

Die Windmöller & Hölscher KG hat ihren Hauptsitz in Lengerich in Nordrhein-Westfalen. Das Maschinenbauunternehmen ist auf Anlagen zur Herstellung und Verarbeitung flexibler Verpackungsmaterialien spezialisiert. 2021 erwirtschaftete das Unternehmen rund 969 Millionen Euro Umsatz und beschäftigte zirka 3.200 Menschen.