"Jäger und Sammler" zu sein, liegt Männern offenbar doch im Blut. Zumindest wenn es um die Schnäppchenjagd an den Tagen rund um den Black Friday (2023 am 24.11.) geht, scheint sich das zu bestätigen. Die seit einigen Jahren auch in Deutschland beliebten Aktionstage zum Auftakt des Weihnachtsgeschäfts sind einer atuellen, repräsentativen Umfrage der Unternehmensberatung PwC zufolge bei Männern deutlich beliebter als bei Frauen. Demnach suchen 70 Prozent der Deutschen bei der Rabattaktion demnach gezielt nach Angeboten. Sie wollen im Durchschnitt 281 Euro ausgeben, Verbraucher 331 Euro und Verbraucherinnen 234 Euro.

Die beliebtesten Produkte sind der Umfrage zufolge elektronische Geräte (40 Prozent) und Kleidung (33 Prozent). Insgesamt 71 Prozent der Menschen wollen sich nach Weihnachtsgeschenken umsehen. "Trotz oder vielleicht wegen der weiterhin schwierigen Wirtschaftslage ist das Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher hoch", erklärte PwC-Handelsexperte Christian Wulff.

HDE rechnet an Aktionstagen mit Umsatz von 5,8 Milliarden Euro

Der Handelsverband Deutschland (HDE) rechnet zu Black Friday und Cyber Monday mit einem Umsatz von 5,8 Milliarden Euro. Im Vergleich zu 2022 wäre das ein Plus von drei Prozent. Wegen der schlechten Kauflaune der Verbraucher sei nicht zu erwarten, dass es so große Wachstumsschübe geben werde wie zuletzt, so der Branchenverband. Im Jahr 2022 waren die Umsätze an den beiden Aktionstagen im Vorjahresvergleich noch um 20 Prozent gestiegen.

Der Black Friday fällt in diesem Jahr auf den 24. November, der Cyber Monday auf den 27. November. Doch hat es sich im HandelHandel eingebürgert, auch schon in den Tagen und Wochen vor dem eigentlichen Stichtag mit Sonderangeboten zu locken, etwa mit dem aus China stammenden "Single's Day" immer am 11. November oder dem zuerst von US-amerikanischen Online-Shops initiierten, immer am Montag nach Thanksgiving stattfindenden "Cyber Monday". (dpa/pma)