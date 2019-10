Die Nagel-Group ernannte zum 1. Oktober 2019 Michael LütjannMichael Lütjann zum Chief Information Officer (CIO). Er berichtet an den CEO der Nagel-Group Carsten Taucke. Durch die neu geschaffene Position will der LebensmittellogistikerLebensmittellogistiker die Entwicklung seiner IT weiter vorantreiben.

Zuletzt war Lütjann vier Jahre lang CIO bei Imperial Logistics International. Davor hat der 50-jährige fünf Jahre als Senior Vice President IT Management Logistics bei Schenker die globale IT Organisation verantwortet. Im Lauf seiner Karriere hat er zudem mehr als zwölf Jahre lang die IT der Fiege Gruppe in diversen Verantwortungsbereichen geprägt, zuletzt als CIO.

Bei der Nagel-Group will Lütjann die IT-Strategie und die IT-Organisation weiterentwickeln und gemeinsam mit dem Board of Directors die Modernisierung des Unternehmens forcieren. Unter anderem sollen zudem die Organisationsstruktur angepasst und vermehrt moderne Technologien eingeführt werden, so Lütjann.

In der IT der Nagel-Group sind derzeit zirka 200 Mitarbeiter beschäftigt, die IT-Töchter CAL Consult GmbH und CAL Consult Nederland B.V. sitzen in Nürnberg und Ede in den Niederlanden. Die auf Lebensmittellogistik spezialisierte und europaweit agierende Nagel-Group mit Sitz in Versmold beschäftigt insgesamt an mehr als 130 Standorten über 12.000 Mitarbeiter. Zuletzt erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 2 Milliarden Euro.