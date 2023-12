Täglich mehr als 1.000 Aufträge gehen bei Phoenix ContactPhoenix Contact ein, meist in Form von PDF-Dokumenten. Viele beinhalten Hunderte von Bestellpositionen. Das Familienunternehmen aus Ostwestfalen mit weltweit 22.000 Beschäftigten stellt Komponenten und Systeme für den Einsatz in der Elektrotechnik, Elektronik und Automation her.

Zu den Besonderheiten zählt, dass Nutzer die Systeme auf ihre Anforderungen zuschneiden können. Doch das erhöht den Aufwand bei der manuellen Bearbeitung von Bestellungen. Deshalb entschied sich das Unternehmen, die Bestellannahme zu automatisieren.

Künstliche Intelligenz unterstützt Bestellverarbeitung

Bei der Suche nach einer Lösung wurde Phoenix Contact bei Insiders Technologies fündig. Das Unternehmen aus Kaiserslautern nutzt künstliche Intelligenzkünstliche Intelligenz, um dokumentenbezogene Geschäftsprozesse zu automatisieren.

Der O2C-Service (Order to Cash) Smart Order kommt bei der automatischen Verarbeitung von Bestellungen zum Einsatz. Er basiert auf einem Freiform-Ansatz. Das heißt, die Software erfasst Bestelldaten unabhängig von ihrer Form und Platzierung und gleicht sie mit Kundenstamm- und Artikeldaten ab.

"Human-in-the-Loop" bei Unklarheiten

Fehlen Informationen, leitet Smart Order den Vorgang an einen Mitarbeiter weiter, Stichwort "Human-in-the-Loop". Nach dem Extrahieren und Klassifizieren der Daten werden diese an das SAP-System weitergegeben.

Neben Smart Order setzt Phoenix Contact die P2P-Software (Purchase to Pay) Smart Invoice ein, um Rechnungen zu verarbeiten. Smart Invoice erfasst und prüft Rechnungsdaten und gleicht sie mit den Bestell- und Wareneingangsinformationen ab. Die strukturierten Rechnungsdaten lassen sich automatisch in ERP- und Buchhaltungssysteme exportieren.

Homogene Systemlandschaft im Unternehmen

Nun verfügt Phoenix Contact über eine homogene Systemlandschaft. Der Aufwand für die Nachbearbeitung von Aufträgen verringerte sich deutlich. Weitere Vorteile sind die geringere Fehleranfälligkeit, das höhere Sicherheitsniveau und die Entlastung der Mitarbeiter. Effizientere Prozesse wirken sich zudem positiv auf die Kundenzufriedenheit und den Geschäftserfolg aus.

"Wir haben jetzt ein einheitliches Tool, das von allen Mitarbeitern genutzt werden kann und unsere Prozesse beschleunigt", fasst Stefan KirchhoffStefan Kirchhoff zusammen, Digital Process and Solutions Manager bei Phoenix Contact. "Mit Insiders Technologies hat man einen Dienstleister an der Hand, der weiß, was er tut und sich Zeit für den Kunden nimmt. Sowohl die kaufmännische als auch die technische Beratung haben uns überzeugt."

Phoenix Contact | Automatisierte Bestellannahme

Branchen: Elektrotechnik, Elektronik, Automation

Use Case: Aufbau einer automatisierten Plattform für Bestellannahme

Lösungen: KI-basierte Software Smart Order und Smart Invoice

Partner: Insiders Technologies