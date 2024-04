Die deutsche Dependance des Geschäftsbereichs "Industries" der Schweizer Rehau GruppeRehau Gruppe verarbeitet Kunststoffe und Polymere unter anderem für die Baubranche. Um die Qualitätskontrolle im Produktionsprozess zu verbessern, setzt der Hersteller auf künstliche Intelligenzkünstliche Intelligenz von FujitsuFujitsu.

Im Fokus des Pilotprojekts standen sogenannte Extrusionsprofile. Das sind Fabrikate, bei denen Granulat geschmolzen und in einem speziellen Verfahren verarbeitet wird, um etwa Rohre oder Winkel herzustellen. Diese werden am Ende der Fertigung zu Paketen (Colis) gebündelt. Davon produziert Rehau etwa 200.000 Varianten in unterschiedlichen Farben, Mustern und Designs.

Fehlerrisiko verringern

Diese Menge macht die Qualitätssicherung zur Herausforderung. Bisher kontrollierten Mitarbeitende die Produkte am Fließband der Fertigungsanlagen. Wegen der speziellen Herstellungsweise konnte das nur am Anfang und am Ende der Bündel oder durch Stichproben während der Produktion geschehen. So bestand immer ein Risiko für unentdeckte Fehler.

Künstliche Intelligenz soll Abhilfe schaffen. Rehau pilotierte eine Qualitätskontrolllösung von Fujitsu, die mit Bildern gefertigter Produkte im optimalen Zustand trainiert wurde. Ziel ist es, Fehler während der Fertigung zuverlässig zu erkennen.

Die Produktqualität wird zudem laufend überwacht und dokumentiert. So soll die KI auch Prozesse analysieren können, die anschließend verbessert werden, um Anfälligkeiten in den Verfahren zu vermeiden. Das scheint zu funktionieren. In einem Testdatensatz erkannte die Lösung mehr als 99 Prozent aller Fehler.

"Mit der neuen Qualitätskontrolllösung von Fujitsu sind wir in der Lage, die Produktqualität auf ein neues Niveau zu heben und das Risiko von Reklamationen und Ausschuss zu reduzieren", sagt Tobias Lehner, Smart Technologies Engineer bei Rehau. Dies senke zum einen Kosten und trage zum anderen dazu bei, die Produktion nachhaltiger zu gestalten. Lehner ergänzt: "Als nächsten Schritt planen wir nun die Überführung des Piloten in ein produktives System - und idealerweise die Erforschung weiterer Anwendungsfälle."

Rehau Industries SE & Co. KG ist ein deutscher Arm der Schweizer Rehau Gruppe mit Hauptsitz im oberfränkischen Rehau. Der Geschäftsbereich unterhält weltweit rund 119 Standorte und beschäftigt knapp 13.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 2022 erwirtschaftete das Unternehmen 2,6 Milliarden Euro.

Rehau Industries | Qualitätskontrolle mit KI

Branche: IndustrieIndustrie

Use Case: das Risiko fehlerhafter Fabrikate verringern

Lösung: KI-gestützte Qualitätskontrolle der Produkte und Prozesse während der Fertigung

Dienstleister: Fujitsu

Einsatzort: Pilotprojekt in Deutschland