Unternehmenstransformationen sind die großen strategischen Herausforderungen unserer Zeit. Nahm die digitale Transformation schon um die Jahrtausendwende Fahrt auf, jagt jetzt eine Transformation die nächste: Nachhaltigkeit. Künstliche IntelligenzKünstliche Intelligenz. De-Globalisierung. Arbeiterlosigkeit. Der Begriff "Transformation" ist nicht inflationär, es ist das neue Normal.

Zuliefern oder treiben?

CIOs kommt in Transformationsprozessen eine Sonderrolle zu. Denn sie sind sowieso beteiligt, weil es in jeder Transformation auch um Technologie geht. Die Frage, die sich CIOs aber stellen müssen, ist: Will ich nur den Teil "DigitalisierungDigitalisierung" oder "Technologie" zuliefern und damit Getriebener sein? - Oder will ich das Heft in die Hand nehmen und mitgestalten, damit neue Technologien ihr volles Potenzial für die wirtschaftliche Situation des Unternehmens entfalten können und auch tatsächlich genutzt werden?

Tech-Know-how als Heimvorteil

Mit der technologischen Expertise haben CIOs einen entscheidenden Startvorteil. Und vieles andere rund um die Themen Change, FührungFührung und Kollaboration kann man sich aneignen.

Wer beim beherzten Vorantreiben der Transformation im eigenen Unternehmen ein Vakuum erkennt, kann sich das zu Nutze machen und die Transformation zum eigenen Karriereturbo ausbauen. Damit das gelingt, müssen CIOs Veränderungen mit Schwung angehen und in der gesamten Organisation durchbringen. Dafür braucht es ein genaues Verständnis von der Psychologie der internen Kunden, und nicht zuletzt ein dickes Fell.

5 Wege zum Erfolg

Egal, an welchem Punkt der Transformation Sie sich befinden: Es gibt eine ganze Reihe ToolsTools und Konzepte, um Ihre Wahrscheinlichkeit für Erfolg zu erhöhen. Hier einige Beispiele:

Was muss gemacht werden? Der Digital Transformation Canvas hilft mit der Vogelperspektive. Um tief in einzelne Situationen einzutauchen, hilft der Leitfaden für Problemgespräche.

Es besteht Klarheit über das Was, aber wie kann die Veränderung im Unternehmen umgesetzt werden? Kotters Change-Management-Framework hilft bei der Strukturierung.

Transformation bedeutet immer auch eine neue Art des Zusammenarbeitens. Wie Unternehmen und Teams Kollaboration neu denken können, beschreibt "Das Team als Jazz-Kombo".

Transformation und Veränderung im Großen kann nur erfolgreich sein, wenn jede und jeder Einzelne damit zurechtkommt. Der Hebel dafür? Persönliche Resilienz: Lesen Sie dazu unsere 10 Tipps zum Umgang mit Stress. (kf)