Wie Medienberichte kürzlich nahe legten, plant MicrosoftMicrosoft rund zehn Milliarden Dollar in OpenAI - das Unternehmen hinter ChatGPT - zu investieren. Für die Nutzer des KI-Tools könnte das monetäre Folgen haben - in Form eines kostenpflichtigen Professional-Abonnements.

Die Tatsache, dass ChatGPT auf Dauer kein kostenloses Offering bleiben kann, ist nicht neu. Sam Altman, CEO von OpenAI kündigte die Monetarisierung des Services bereits im Dezember via Twitter an:

Will it be FREE forever?