Christoph UrbanChristoph Urban (49) wird ab Juli 2019 neuer Vorstand IT und Digitalisierung beim deutschen Werkzeughersteller Einhell mit Sitz in Landau an der Isar. Die Position wurde neu geschaffen. Zuvor war Urban als Geschäftsführer der iSC GmbH tätig. Diese Position behält er auch bei, sagte eine Sprecherin.

Seit 2002 bei Einhell

Urban ist bereits seit 2002 in leitender Funktion bei Einhell tätig. Seit 2005 verantwortete er den Bereich IT im Konzernverbund. Im April 2014 wurde Urban Geschäftsführer der iSC GmbH, einer hundertprozentigen Tochter der Einhell AG, die im Konzern die Zentralfunktion für den Bereich IT und Service innehat. Urban leitet seither außerdem den internationalen Ausbau der Serviceorganisationen der Einhell Gruppe.

Der neue Strategiebereich Digitale Organisation des Konzerns umfasst die gruppenweite betriebsfunktionelle Weiterentwicklung der IT-Architektur in Hard- und Software sowie das Service Management und den Auf- und Ausbau der internationalen Servicestrukturen im Rahmen der Umsetzung der Produkt- und Markenstrategie.

Wichtigste Aufgaben

Als wichtigste anstehende Aufgaben nannte Urban gegenüber CIO.de:

• Internationale Rollouts von Service-Management Systemen und Service-Portalen

• den Ausbau der internationalen Online-Angebote für Händler und Konsumenten

• den Aufbau IoT-fähiger Produkte und entsprechender Serviceangebote

• die Umsetzung weiterführender IT-Systeme im Bereich SCM (Frachtmanagement, Lagermanagement)

• die Agilisierung der IT- und Digital Organisation und

• die Erschließung von KI-Anwendungen

Über Einhell

Die Einhell Germany AG ist ein deutscher Werkzeughersteller und im Prime Standard der Deutschen Börse notiert. Einhell gliedert sich in die zwei Geschäftsfelder Werkzeuge sowie Garten und Freizeit.

Das Unternehmen erzielte 2018 mit weltweit rund 1.600 Mitarbeitern einen Umsatz von 577,9 Millionen Euro. Im Konzern arbeiten 45 IT-Mitarbeiter, das IT-Budget beträgt sechs Millionen Euro.