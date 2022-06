Die veränderten Ansprüche der Verbraucher nach der Pandemie stellen Volkswagen Financial Services vor neue Herausforderungen. Der Finanzdienstleister setzt deshalb auf eine Plattform, die das Management seiner digitalen Anwendungen automatisiert. Das Unternehmen setzt dabei auf die Produkte VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition und VMware NSX-T. Die neue IT-Lösung soll vor allem beim Ausbau des Leasinggeschäfts helfen.

Der Finanzdienstleister beobachtet, dass Kundinnen und Kunden zunehmend flexible und vor allem digitale Zahlungsoptionen erwarten, und zwar vom Kauf über das Leasing bis hin zu Carsharing-Vereinbarungen. Die bisherigen Anwendungen waren dem nicht mehr gewachsen. Marc Miether, Head of Middleware and Container Services bei Volkswagen Financial Services, bezeichnet die Vertragsmanagement-Software als "absolut kritische Anwendung". Er sagt: "Sie ist die Anwendung für das Leasinggeschäft für unsere Länderorganisationen. Ohne sie kann für keine der Marken des Volkswagen-Konzerns auch nur ein einziger neuer Vertrag abgeschlossen werden."

Nutzung von Containern

Von der IT-Plattform verspricht sich Volkswagen Financial Services die Bereitstellung eines zentralen Anwendungsportfolios in schnell wachsenden Märkten und damit eine stärkere Position im "hart umkämpften" Mobilitätssektor. Der Finanzdienstleister will auf der standardisierten Plattform viele Anwendungen gleichzeitig betreiben. "Da jetzt Marktstandards wie Container zum Einsatz kommen, vereinfacht sich die Zusammenarbeit mit den Anbietern von Software-Anwendungen", sagt Miether. Entscheidend für die Wahl der Plattform war, dass sie die Auflagen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erfüllt. Sie muss die vollständige Einhaltung von regulatorischen Vorschriften und Governance-Anforderungen sicherstellen.

Die Volkswagen AG hat ihre Tochterfirma Volkswagen Financial Services AGVolkswagen Financial Services AG (VWFS) 1994 gegründet. Die VWFS steuert für den Volkswagen-Konzern das europäische Finanzdienstleistungsgeschäft.

Volkswagen Financial Services | Plattform

Branche: FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen (Automobil-Branche)

Use Case: Automatisierung des Anwendungs-Managements zum Zweck besserer Kundenbindung

Lösungen: VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition, VMware NSX-T

Anbieter: VMware