Die beiden Brauschweiger Unternehmen Volkswagen Financial ServicesVolkswagen Financial Services und fme haben einen dreijährigen Rahmenvertrag für Cloud-DienstleistungenCloud-Dienstleistungen abgeschlossen. Seit Mai 2018 ist das IT-Beratungsunternehmen fme damit strategischer Dienstleistungspartner des VW-Finanzdienstleisters. Es unterstützt ihn nun beim Auf- und Ausbau der Cloud-Plattform und beim Replatforming bestehender Applikationen auf Basis von Pivotal Cloud Foundry und Mirantis OpenStack.

Konzepte für Cloud-Services

Der Vertrag dreht sich um Konzepte und Einführung von Cloud-Services sowie einer Cloud-Plattform. fme soll Schnittstellen zur Anbindung an Cloud-Services und an traditionelle Systeme entwickeln und umsetzen sowie Projekte zur Implementierung und Migration von Anwendungen auf die Cloud-Plattform begleiten. Auch der Aufbau von CI/CD Pipelines zur Automatisierung des Deployments und Testings sowie die Integration in bereits vorhandene Monitoring- und Logging-Lösungen gehören dazu.

"Wir freuen uns, mit der fme einen so kompetenten Cloud-Dienstleister gefunden zu haben", sagte Mirco Schiefer, Bereichsleiter Archiving & Backend Systems bei Volkswagen Financial Services. "Eines unserer ersten gemeinsamen ProjekteProjekte wird es sein, ein wichtiges System in die Cloud zu heben. Derzeit wird dieses lokal von den Ländergesellschaften betrieben. Die zentrale Verwaltung in der Cloud vereinfacht die internen Prozesse und senkt die Betriebskosten", sagte er weiter.

Replatforming des Webauftritts

Ein weiteres "spannendes Projekt" sei das Replatforming des internen Webauftritts gemeinsam mit dem VW-Finanzdienstleister. Damit könnten mehrere dedizierte Server abgestellt und das Intranet als langfristige Lösung neu in der Private Cloud implementiert werden, sagte Pelke. Die neue Cloud-Lösung bringe eine moderne Datenbank mit sich sowie automatische Updates für Betriebssystem und Virenscanner und vereinfache damit den Betrieb.

Als 100-prozentige Tochtergesellschaft der Volkswagen AG betreibt und koordiniert die Volkswagen Financial Services AG rund um die Welt die Finanzdienstleistungsaktivitäten des Volkswagen Konzerns. Weltweit beschäftigt das Unternehmen mehr als 11.000 Mitarbeiter.

Volkswagen Financial Services AG | Cloud-Rahmenvertrag

Branche: FinanzdienstleisterFinanzdienstleister

Zeitrahmen: Dreijähriger Rahmenvertrag

Produkte: Pivotal Cloud Foundry, Mirantis OpenStack

Dienstleister: fme AG, Braunschweig

Einsatzort: weltweite Applikationen

Internet: www.vwfsag.de