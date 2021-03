Künstliche Intelligenz (KI) wird zunehmend ein Thema in den Unternehmen. Die selbstlernenden Systeme bieten große Chancen, von der Medizinforschung bis zur Optimierung ganzer Produktionsanlagen und Logistikketten, greifen aber auch tief in den Arbeitsalltag ein. Laut einer Bitkom-Umfrage befürchten 65 Prozent der Befragten den Verlust von Arbeitsplätzen durch KI, gleichzeitig erhoffen sich 45 Prozent dadurch weniger Routine und mehr Freiräume für interessante Aufgaben. Während sich viele Beschäftigte in diesem Prozess als Betroffene erleben, sind IT-Fachkräfte Beteiligte und Enabler zugleich. Stellt sich die Frage: Welche Veränderungen sind für eine Berufsgruppe zu erwarten, die KI-Lösungen entwickelt und umsetzt? Die Fragestellung ist dabei unter folgenden zwei Aspekten zu sehen:

Welches Know-how und welche SkillsSkills werden benötigt, um den Einsatz von KI-Lösungen zu ermöglichen? Welche Folgen hat der KI-Einsatz im IT-Bereich selbst?

Zum ersten Aspekt, welches Know-how wichtig wird, ist klar zu sagen, dass KI-Entwickler gefragt sind. Aus der Vielfalt von Funktionen und Anwendungsgebieten der KI ergibt sich eine enorme Bandbreite an möglichen Lösungen, die dann jeweils spezielle Expertise erfordern. In jedem Fall sind ausgeprägte mathematische Fähigkeiten nötig, um Machine-Learning-Algorithmen zu programmieren oder Lösungen mit Deep Learning auf Basis tiefer neuronaler Netzwerke zu entwickeln.

Die Programmierung ist aber erst der Anfang. KI-Systeme müssen zunächst mit Daten gefüttert und trainiert werden, um überhaupt intelligent agieren zu können. Und sie hören nicht auf zu lernen. Da sich selbstlernenden Systeme ständig weiterentwickeln und somit verändern, sind auch immer wieder Überprüfungen nötig. Daraus ergeben sich ganz neue Aufgaben und Tätigkeitsfelder wie etwa KI-Training, KI-Forensik sowie erweiterte Anforderungen an Auditoren und IT-Sicherheitsexperten.

KI-Einsatz: Neue Berufsbilder entstehen

Welche Berufsbilder sich daraus entwickeln, lässt sich nicht konkret vorhersagen, aber bereits mit den Planungen zum KI-Einsatz werden sich die Anforderungen an IT-Experten verändern. Das betrifft neben den erwähnten Sicherheitsspezialisten besonders die Schnittstellenfunktionen zu den Geschäftsbereichen, also Business-Analysten und IT-Berater.

Potentielle Anwender brauchen Beratung und Unterstützung sowohl bei der Identifizierung möglicher Anwendungsfälle als auch bei der Auswahl geeigneter KI-Lösungen. Das bedeutet, dass auch Berater und Business-Analysten über das nötige Grundwissen zu KI-Anwendungen verfügen sollten, um Aufwand und Nutzen richtig einzuschätzen. Dazu gehört auch, die Voraussetzungen zu prüfen:

Sind Daten in ausreichender Menge und Qualität verfügbar?

Welche Simulationen können genutzt werden?

KI-Lösungen sind auf spezifische Anwendungsfälle zugeschnitten. Um die Anforderungen der Anwender zu verstehen, braucht es daher - wie bisher auch - spezifisches Branchen- und Fachwissen. So müssen zum Beispiel in regulierten Branchen die Systeme nicht nur leistungsfähig, sondern in ihren Funktionen und Entscheidungen auch nachprüfbar sein. "Um hier kompetent unterstützen zu können, benötigen IT-Berater auch Know-how zu den spezifischen Abläufen und den gesetzlichen Vorgaben in der jeweiligen Branche", erläutert Stefan RühleStefan Rühle, Vorstandsvorsitzender von The Digital Workforce Group, der zuvor selbst im Bankenumfeld tätig war.

Er kennt auch das Dilemma in den IT-Abteilungen: IT-Experten mit Branchenerfahrung sind kaum zu finden und für die Einarbeitung der Nachwuchstalente fehlen meist die Ressourcen. Sein Unternehmen hat daher ein Konzept entwickelt, das personalisierte Ausbildung und Mentoring für Young Professionals mit Projekteinsätzen in den Zielunternehmen verknüpft. Das Thema KI ist auch hier ein Schwerpunkt in der Weiterbildung, bei TechTalks und Expertenvorträgen.

KI im Unternehmen und Personalmanagement

Künstliche Intelligenz (KI) birgt ein enormes Potenzial für Unternehmen, zum Beispiel beim Einsatz im Personalmanagement. Joachim Skura, Thought Leader Human Capital Management bei Oracle, nennt Vorteile der KI sowie wichtige Faktoren, die bei der Planung sowie Nutzung zu beachten sind. Kooperation der Führungskräfte

Da die KI-Technologie heute alle Unternehmensebenen durchdringt, müssen HR-Verantwortliche mit den anderen Führungskräften zusammenarbeiten, um Automatisierungsstrategien für die einzelnen Teams zu entwickeln. Intelligenz kombinieren

KI muss zu einem Umdenken in Bezug auf die Belegschaft führen: Es geht nicht mehr nur darum, Mitarbeiter einzustellen. Vielmehr müssen menschliche und künstliche Intelligenz kombiniert werden, um die Produktivität zu maximieren. Sinnvolle Prozessautomatisierung

Ein ganz wesentlicher Aspekt der Nutzung von KI ist, das Streben nach mehr Effizienz in Relation zu den tatsächlichen Möglichkeiten zu setzen. Nur weil sich ein Prozess automatisieren lässt, heißt das noch lange nicht, dass man das auch tun sollte. Das gilt auch im Personalwesen. Keine Big-Brother-Atmosphäre schaffen

KI kann für die Sicherheit des Unternehmens sehr hilfreich sein. Viele Betriebe nutzen KI-Technik, um Anwendungen, Systeme und Infrastruktur ständig zu überwachen und anomales Verhalten in Echtzeit zu erkennen und zu bewerten. Hier sollten Unternehmen aber unbedingt darauf achten, dass keine „Big-Brother-Atmosphäre“ geschaffen wird. Der Personalabteilung kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Daten und Technik ausschöpfen

KI sollte bei Einstellungs- und Besetzungsplänen zur Anwendung kommen. Der Grund: Es gilt, kontextbezogene Daten und Technologien auszuschöpfen, um Probleme wie hohe Fluktuationsraten in Angriff zu nehmen, Mitarbeiter besser zu verstehen und den vorhandenen Pool an Talenten effektiver zu nutzen. Nur so lässt sich Arbeit intelligenter, angenehmer und kollaborativer gestalten – und letztendlich auch wertschöpfender. KI im Recruiting nutzen

Künstliche Intelligenz wird derzeit auch im Recruiting immer wichtiger. Recruiter nutzen KI, um herauszufinden, welche Skills das Unternehmen aktuell benötigt, und wo passende Kandidaten zu finden sind. Bewerbungsmanagement automatisieren

Mit Hilfe von KI lassen sich zeitaufwendige Aufgaben wie das manuelle Screening von Lebensläufen und Bewerber-Pools automatisieren. Candidate Experience aufbauen

Leistungsstarke und integrierte KI-Funktionen sowie klare Abläufe helfen, im Personalmanagement eine benutzerfreundliche und personalisierte Candidate Experience vom Erstkontakt bis hin zur Einstellung und Eingliederung zu schaffen. Mehr Effizienz durch Machine Learning

Modernste Machine-Learning-Anwendungen unterstützen das Personalwesen, die Time-to-Hire zu verkürzen, indem sie proaktiv eine Vorauswahl der geeignetsten Kandidaten treffen und Empfehlungen geben. Chatbots einsetzen

Ein Chatbot kann eine Datenquelle sein, mit deren Hilfe Unternehmen mehr über ihre Mitarbeiter erfahren. Machine-Learning-Analysen von Fragen und Gesprächen können einzigartige und bisher nicht mögliche Einblicke liefern. So lassen sich zugrundeliegende Probleme aufdecken – und das vielleicht noch, bevor sich der Mitarbeiter dieser überhaupt bewusst ist.

Automation und KI: IT-Ressourcen-Freisetzung

Und nun zum zweiten der eingangs erwähnten Aspekte: Auch die IT-Prozesse gehören zu den Zielanwendungen für KI-Lösungen. Sie erweitern die Möglichkeiten der Automatisierung. Automation des IT-Betriebs ist seit Längerem ein wichtiger Punkt auf der Agenda der CIOs, denn manuelle Abläufe verschlingen einen großen Teil des Budgets, binden Personal und sind zudem fehleranfällig.

Zu den Lösungsansätzen gehört Robotic Process Automation (RPA). Repetitive und für Menschen oft ermüdende Tätigkeiten werden dabei von Softwarerobotern übernommen, die wie ihr menschliches Pendant auch über die Benutzeroberfläche agieren können, nur weit schneller und fehlerfreier. KI-Lösungen können zudem auch Zusammenhänge erkennen und berücksichtigen, die menschlichen Nutzern verborgen bleiben.

Wenn die Software übernimmt, wird menschliche Arbeitskraft freigesetzt - in diesem Fall häufig ein gewünschter Effekt. So gehen in einer Umfrage von Crisp Research fast zwei Drittel der Entscheider (65 Prozent) davon aus, dass sich die Personalstärke der IT-Abteilung durch die Automatisierung nicht signifikant reduzieren wird, weil im Zuge der Digitalisierung neue Aufgaben hinzukommen. Für gut ein Drittel der Befragten (35 Prozent) zählen eine höhere Produktivität der IT-Mitarbeiter und Upskill in neue Kompetenzbereiche zu den konkreten Anforderungen, die im Kontext der Automatisierung umgesetzt werden sollen.

KI wird selbst vor der IT-Kerndisziplin, dem Programmieren, nicht haltmachen, prognostiziert Stefan Rühle: "In Zukunft kann sich KI sogar selbst schreiben und verbessern". Google Brain hat bekanntlich schon 2017 die erfolgreiche Entwicklung einer Spracherkennungssoftware durch ein KI-System gemeldet.

Vergleichsweise einfache und sich wiederholende Programmieraufgaben können automatisiert werden. Mit zunehmendem KI-Einsatz kommt es für die Entwickler mehr darauf an, die maschinell erzeugten Ergebnisse richtig zu bewerten und mit der Maschine zu interagieren. Das erfordert ausgeprägte mathematisch-analytische Kenntnisse, gleichzeitig benötigen die Developer ein sehr gutes Prozessverständnis und Kommunikationskompetenz.

Fazit: Während KI im Kontext der IT-Automatisierung dazu beiträgt, Fachkräfte von Routinetätigkeiten zu entlasten, entstehen mit deren fortschreitender Nutzung in Unternehmen und Organisationen neue Tätigkeitsfelder sowie Berufsbilder, die KI-Expertise erfordern. Und diese neuen KI-TechnologienKI-Technologien entfalten eine Breitenwirkung: Über alle IT-Disziplinen hinweg wird künftig Hintergrundwissen zu Machine Learning und KI-Systemen wichtig. Lernen bleibt also essentiell - nicht nur für KI-Software.