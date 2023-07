Am 1. Juni 2023 hat Andreas BaumunkAndreas Baumunk die IT-Leitung von KaeferKaefer übernommen. Das Bremer Unternehmen ist in den Bereichen Isolierung, Brandschutz und Gerüstbau tätig. Der neue IT-Chef berichtet an den CFO Karsten Wirth.

Baumunk kommt vom Schraubenhersteller Böllhoff Group, ansässig in Bielefeld. Dort arbeite er seit 2021 als Head of IT. Zuvor hatte er den Posten des IT-Director bei Allianz Healthcare Deutschland inne. Seine IT-Karriere startete der Manager 1993 bei Accenture.

Der Industriedienstleister Kaefer wurde 1918 gegründet. Laut eigenen Angaben beschäftigte das Unternehmen 2022 rund 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete zwei Milliarden Euro Umsatz.