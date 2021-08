Apple Watch 7: Alles zu Design, Specs, Preis, Release

Lange dauert es nicht mehr, bis wir die neue Apple Watch zu Gesicht bekommen. Nur wenige Wochen vor dem Erscheinen der neuen Apple Watch Series 7 bekommen wir langsam eine gute Vorstellung davon, was uns erwartet. In diesem Artikel fassen wir die neuesten Nachrichten und Gerüchte über die Apple Watch Series 7 zusammen, darunter das Design, die technischen Daten, das voraussichtliche Erscheinungsdatum und den Preis.

Erscheinungsdatum

Wir gehen davon aus, dass die Apple Watch Series 7 Mitte September 2021 erscheinen wird. Eine offizielle Einladung zu einem Special-Event gibt es zwar noch nicht, allerdings haben sich renommierte Apple-Leaker bereits auf ein konkretes Datum festgelegt. Ein Eintrag in der Datenbank der Eurasischen Wirtschaftskommission vom August 2021 scheint darauf hinzudeuten, dass AppleApple tatsächlich neue Apple Watch-Modelle für die Markteinführung vorbereitet.

Die EEC-Datenbank listet sechs neue Apple-Watch-Kennungen, darunter:

A2473

A2474

A2475

A2476

A2477

A2478

Dabei handelt es sich wahrscheinlich um die neuen Apple Watch Series 7. Zu einem ähnlichen Zeitpunkt im Jahr 2020 hat Apple weitere Modellnummern registriert. Im vergangenen Jahr gab es acht Einträge: vier für die Apple Watch Series 6 (die Apple Watch GPS und die Apple Watch GPS + Celluar in zwei Größen) und vier Modellnummern, die der Apple Watch SE zugeordnet wurden. Modellnummern für Hérmes- und Edition-Modelle erscheinen nicht in der Datenbank, da Apple diese Varianten der Apple Watch in Russland und den angrenzenden Märkten nicht verkauft und der Hersteller sie daher nicht für die Region registrieren muss.

Der September scheint der wahrscheinlichste Zeitpunkt für die Einführung einer neuen Apple Watch zu sein. Mit einem Blick auf die vergangenen Jahre scheint ein Verkaufsstart um den 20. September in diesem Jahr realistisch:

Apple Watch Series 3: 22. September 2017

Apple Watch Serie 4: 21. September 2018

Apple Watch Serie 5: 20. September 2019

Apple Watch Series 6: 18. September 2020

Wahrscheinlich wird es sich wieder um eine virtuelle Veranstaltung handeln, wie die WWDC 2021 im Juni, es sei denn, in den USA gibt es fast wundersame Verbesserungen bei der Eindämmung der Pandemie. Die virtuellen Veranstaltungen von Apple waren bisher jedoch ein großer Erfolg. Die neue Apple Watch wird wahrscheinlich zusammen mit dem iPhone 13 (Alle Infos und Gerüchte) angekündigt werden.

Preis

Der Preis der Apple Watch Series 7 wird voraussichtlich bei 379 € beginnen. Die Preise für die Apple Watch Serie sind über die Jahre hinweg relativ konstant geblieben. Bei der Markteinführung waren die Preise für die drei Vorgängermodelle wie folgt:

Apple Watch Series 4: 379 €

Apple Watch Series 5: 379 €

Apple Watch Series 6: 379 €

Bisher spricht nichts dafür, dass sich dies in diesem Jahr drastisch ändern sollte, daher wird die Apple Watch Series 7 höchstwahrscheinlich um die 380 Euro kosten.

Design

Die Series 6 brachte nicht das radikale Redesign, auf das viele gehofft hatten, aber der Branchenanalyst Ming-Chi Kuo sagte im September voraus, dass eine "signifikante Änderung des Formfaktors" der Apple Watch bevorsteht und in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 kommen könnte. Wir bekamen eine bessere Vorstellung davon, wie dies aussehen könnte, als Jon Prosser im Mai 2021 eine Reihe von Vorhersagen machte. Prosser, der sich bei seinen Theorien auf anonyme Insider-Quellen stützt, behauptet, dass die nächste Apple Watch flachere Ränder haben wird – eine grobe Annäherung an das eckige Design, das man von den letzten iPads Pro und den iPhones von 2020 kennt, allerdings "subtiler", womit er vermutlich meint, dass sie aus Gründen des Komforts nicht ganz so scharf sind. Prosser geht außerdem davon aus, dass Apple die Series 7 in einer zusätzlichen Farbvariante verkaufen wird, und zwar in demselben Grün, das auch für die Airpods Max erhältlich ist.

Display

Laut Mark Gurman von Bloomberg werden die neuen Apple Watch Modelle in diesem Jahr Edge-to-Edge-Displays haben, die fast bis zum Rand des Gehäuses reichen. Die bisher größte Umgestaltung war, als die dicken Ränder um den Bildschirm der Series 3 durch die dünneren Ränder der Series 4 ersetzt wurden, obwohl das Design ansonsten weitgehend gleich geblieben ist. Es sieht so aus, als würden diese Ränder noch weiter schrumpfen, wodurch mehr Platz auf dem Bildschirm entsteht, ohne dass das Gerät größer wird.

Gurman glaubt auch, dass Apple die Watch dieses Jahr mit einer neuen Laminierungstechnik ausstatten wird, die die Displaytechnik näher an das Glas bringt.

Eine runde Apple Watch?

Wenn Sie sich fragen, ob es eine runde Apple Watch geben wird... nun, wir bezweifeln es, aber es gibt Patente, die darauf hindeuten, dass Apple ein solches Design zumindest in Betracht gezogen hat. Die Umstellung auf ein rundes Gesicht hätte einen so großen Einfluss auf die watchOS-Oberfläche, dass eine solch starke Designänderung äußerst unrealistisch scheint.

Flexibler Bildschirm

Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass Apple die Möglichkeit eines flexiblen Bildschirms für seine Smartwatch in Betracht zieht. Es ist unwahrscheinlich, dass dies in nächster Zeit geschieht, aber es könnte längerfristig geschehen. Apple hat ein Patent mit dem Titel "Display Module and System Applications" (Anzeigemodul und Systemanwendungen) angemeldet, das einen flexiblen Bildschirm vorsieht, der sich um das gesamte Handgelenk legen lässt. Dies würde bedeuten, dass wesentlich mehr Informationen angezeigt werden könnten als derzeit möglich ist. Das vorgeschlagene Design scheint auch keine Digital Crown zu haben.

Apple Watch Sport oder Extreme

Apropos weit hergeholt: Ein anderes Gerücht besagt, dass Apple an einer neuen Version seines WearablesWearables arbeitet, die Apple Watch Sport heißen soll. An sich ist das nicht schwer zu glauben – es gab bereits eine Sport-Version des ursprünglichen Modells, die lediglich mit einem sportlichen Armband ausgestattet war. Allerdings besagen manche Gerüchte, dass es sich um ein völlig neues Design handeln wird, das sich auf Stoßfestigkeit und Robustheit konzentriert. Es soll mit gummiartigem Material überzogen sein und ein wenig an die G-Shock-Uhren von Casio erinnern. Mark Gurman, eine stets zuverlässige Quelle, besteht darauf, dass Apple an diesem Gerät arbeitet, das intern als Explorer Edition bezeichnet wird.

Neue Funktionen

Die Gerüchteküche hat einiges in Petto. Ob alles stimmt, werden wir erst im Herbst erfahren. Das ist bisher bekannt:

Health-Features

Gesundheit und Fitness sind die beiden Säulen von Apples Strategie für die Apple Watch. Apple hat mit jeder Generation der Uhr kontinuierlich entsprechende Funktionen hinzugefügt. Die Series 6 setzte diese Tradition mit der Aufnahme der Blutsauerstoffüberwachung fort, aber aus dem einen oder anderen Grund (höchstwahrscheinlich um Verzögerungen zu vermeiden) wurde diese Funktion nie von der FDA genehmigt: Das war in Ordnung, weil Apple sie als Wellness-Funktion und nicht als medizinische Funktion einstufte. Aber das bedeutet, dass wir die wissenschaftliche Genauigkeit der Funktion als unbewiesen betrachten müssen. Wir hoffen, dass Apple bis zum Erscheinen der Series 7 die FDA-Zulassung erhalten oder seine Strategie auf andere Weise geändert hat, sodass wir uns auf die Genauigkeit der Blutsauerstoffmessungen verlassen können.

Aber auch andere Änderungen stehen bevor, wenn man von zwei Patentanmeldungen ausgeht. Aus diesen Patenten geht hervor, dass Apple an kontinuierlichen Blutdruck- und Herzfrequenzmessungen arbeitet. Es wird auch vermutet, dass Apple plant, die Apple Watch 7 um eine Blutzuckerüberwachung zu erweitern. Das Unternehmen hat ein Patent für eine Methode zur Messung des Blutzuckerspiegels mit Hilfe von elektromagnetischer Terahertz-Strahlung angemeldet, und im Mai wurde bekannt, dass das Unternehmen die Nachfrage nach einem Blutzuckermessgerät mit Hilfe einer Kundenumfrage untersucht hat. Apple fragte, welche Apps von Drittanbietern die Kunden nutzen, um ihre Gesundheit im Auge zu behalten, und ob sie irgendwelche Apps installiert haben, um Essgewohnheiten, Medikamente und Blutzuckerwerte im Auge zu behalten.

Ein weiteres Feature könnte das Messen der Körpertemperatur sein. "Die Hauttemperatur ist eines der lebenswichtigen Zeichen für die Gesundheit des Patienten", heißt es in dem entsprechenden Patent. Allerdings deutet vieles darauf hin, dass diese Funktion noch nicht für die Series 7 bereit sein wird, also müssen Sie vorerst weiterhin ein Thermometer verwenden.

Akku

Die Akkulaufzeit gehört zu den Features, die jeder als vorrangig ansieht, die aber durch den Wunsch nach energieintensiven neuen Funktionen und verbesserten Komponenten immer wieder in den Hintergrund gedrängt werden. Aber dieses Jahr könnte sich das ändern.

Einem Bericht der Economic Daily News zufolge wird der neue S7-Chip in der Apple Watch Series 7 deutlich weniger Platz einnehmen als der S6 in der Series 6. Dadurch wird Platz für neue oder größere Komponenten frei. Normalerweise würde der durchschnittliche Smartwatch-Hersteller diesen Platz natürlich sofort mit Schnickschnack füllen: neue Sensoren, die in einer Keynote-Präsentation gut klingen. Macrumors geht jedoch davon aus, dass viele der im obigen Abschnitt erwähnten Gesundheitssensoren bis zur Markteinführung im Jahr 2021 nicht fertig sein werden und dass Apple den Platz stattdessen mit einer größeren Batterie füllen wird. Und das bedeutet eine drastisch verbesserte Akkuleistung.

Die Akkulaufzeit lässt sich nur schwer als Merkmal eines Flaggschiffs verkaufen - sie wirkt eher wie eine sich wiederholende Verbesserung, die man von Jahr zu Jahr erwartet. Aber wenn die Akkulaufzeit einen deutlichen Sprung nach vorne macht, ist Apples Marketing-Maschine mehr als fähig, diese Herausforderung anzunehmen.

Touch-ID

Es sind mehrere Gerüchte aufgetaucht, die besagen, dass Apple eine Touch-ID in die Series 7 einbauen wird. Diese könnte sich entweder unter dem Display selbst befinden, wie es für das iPhone 13 gemunkelt wurde, oder in der Digital Crown, ähnlich wie die Power-Taste im iPad Air (2020).

Technologisch könnte Apple das schaffen. Aber wäre es die Nachteile in Bezug auf Preis, Produktion oder Produktgröße wert?

Bedenken Sie, dass die durchschnittliche Apple Watch genau einmal pro Tag entsperrt wird (sie bleibt entsperrt, solange sie am Handgelenk des Nutzers getragen wird), und selbst das ist keine große Unannehmlichkeit, da man sie einfach anlegen und dann Face ID auf dem gekoppelten iPhone auslösen kann. Das fühlt sich wie eine Lösung für ein Problem an, über das sich nicht viele Leute beschweren.

Display-Upgrades

Seit einiger Zeit gibt es Gerüchte, dass Apple die OLED-Displays der Apple Watch durch Mini-LED- oder Micro-LED-Panels ersetzen könnte. Der Vorteil der neueren Displays ist, dass sie dünner sein können und eine bessere Energieeffizienz bieten, was zu einer verbesserten Batterielaufzeit führt.

Macrumors hat berichtet, dass Apple 2021 endlich mit taiwanesischen Display-Herstellern zusammenarbeitet, um die neuen Panels für die Watch zu liefern. Wenn dies stimmt, würde es zu den Gerüchten über ein neues Design passen und wäre sicherlich ein großer Schritt nach vorne für die Series 7. (Macwelt)