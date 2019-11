Als Hersteller für mechatronische Komponenten und Systeme im Automotive-BereichAutomotive-Bereich nutzt die Brose-GruppeBrose-Gruppe ihre Kernkompetenz auch dazu, zukunftsträchtige Geschäftsfelder zu erschließen - etwa bei der Produktion von Antrieben für E-Bikes. Der Brose-IT gelang es, die Produktkompetenz für Elektroantriebe mit digitalen Servicelösungen zu kombinieren. Ziel war eine Cloud-PlattformCloud-Plattform, die den Produktlebenszyklus von der Produktion bis zur Feinjustierung des Antriebs digital abbildet.

Das greift auch die Erwartungen der Kunden auf, die digital individualisierbare E-Bikes mit integrierten Analyseoptionen schätzen.

Die Jury sagt: "Hier wird ein innovativer und mutiger Ansatz von einem konventionellen Autozulieferer zum Unterstützer von Elektromobilität umgesetzt – allerdings nicht wie das Umfeld in Richtung E-Auto, sondern in Richtung E-Bike."

Für die Messe Eurobike stellte ein neues Team binnen vier Monaten eine Demo auf die Beine, die die Funktionen der Cloud-Plattform visualisierte. Dabei kamen der Scrum-Ansatz und Design ThinkingDesign Thinking zum Einsatz. Gleichzeitig legte das Projekt den Grundstein für eine IT-Laborumgebung, um dort Feedback einzuarbeiten und zu testen - mit ausreichend Raum für Experimente und Fehlschläge.

Die Mitarbeiter mussten sich erst an die neue Arbeitsweise gewöhnen. Die sukzessiv wachsende Stakeholder Map führte zu stets neuen Feedback-Schleifen und stellte so bereits Begonnenes immer wieder in Frage. Oder wie es der Projektleiter ausdrückte: "Emotional fühlte es sich an wie stetiges Lernen durch Scheitern."

Arbeiten nach dem Fail-Fast-Prinzip und Denken in "User Stories" veränderten auch das Zusammenspiel von Fachbereichen und IT - mit Hilfe des DevOps-Ansatzes wurde "Kastendenken" aufgelöst und die Projektlaufzeit um 30 Prozent reduziert. Das E-Bike-Projekt war für die Brose IT der Startschuss für eine unternehmerische Transformation: Das Brose IT Lab soll als Innovationsbeschleuniger für die Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen und Partnern geöffnet werden.

Der wohl größte Erfolg für CIO Christian LeyChristian Ley und sein Team: Die IT wird als Innovations-Enabler gesehen und steht im Rahmen des Erneuerungsprogramms "Future Brose" allen Unternehmensbereichen als Partner für Initiativen zur Seite.