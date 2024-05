Seit Anfang 2024 setzt C&AC&A auf eigene digitale Vertriebskanäle. Das Modeunternehmen, das in Europa 27.000 Mitarbeiter beschäftigt, hat die Zusammenarbeit mit externen Marktplätzen wie Zalando und Amazon beendet.

Damit Online-ShopsOnline-Shops erfolgreich agieren können, ist eine Onsite-Personalisierung erforderlich. C&A steckte sich das Ziel, durch eine maßgeschneiderte "Customer Journey" den Umsatz im Online-Bereich um 2,5 Prozent zu erhöhen.

Plattform mit SaaS-Software

Onsite-Personalisierung ist die präzise Ansprache der Nutzer von Online-Shops. Dies erfolgt mit personalisierten Inhalten und Angeboten. Hinzu kommen Funktionen, die den Nutzer bei der Produktsuche unterstützen.

Bei der Onsite-Personalisierung setzt C&A auf die Plattform von Dynamic Yield sowie die Expertise von Up Reply, einer Tochtergesellschaft des IT-Dienstleisters Reply Group. Up Reply brachte sein Wissen über die datenbasierte Personalisierung digitaler Kanäle, A/B-Tests und Analysen der Customer Journey ein. A/B-Test ermitteln, welche Produkte und Empfehlungen für Kunden von C&A relevant sind.

Dynamic Yield, ein Teil der Data & Service-Sparte von Mastercard, stellt die Plattform für die Personalisierung von E-Commerce-Transaktionen bereit - in Form eines Software-as-a-Service-Angebots (SaaSSaaS) über die Cloud.

Center of Excellence und Customer Journey Matrix

Außerdem richtete C&A mit Unterstützung von Up Reply ein "Center of Excellence" ein. Es legt die Rollen und Verantwortungsbereiche bei der Umsetzung der Strategie fest.

Durch zielgenaue Inhalte und Angebote werden Nutzer zum Besuch der Web-Seiten von C&A inspiriert und bei der Produktrecherche unterstützt. Durch eine Customer Journey Matrix von Up Reply ließ sich die Strategie auf die einzelnen Phasen abstimmen.

Auch Faktoren wie der "Customer Lifecycle" werden berücksichtigt. Kauft ein Kunde beispielsweise eine Erstausstattung für ein Baby, erhält er in sechs Monaten oder zwei Jahren Vorschläge für Kleidung, die zum Wachstum des Kindes passen.

Umsatzsteigerung erreicht

"Up Reply ist eine gute Partnerin zur Skalierung von Personalisierungs- und A/B-Test-Programmen. Mithilfe ihrer strategischen und operativen Unterstützung waren wir in der Lage, unser Programm in kurzer Zeit auf ein neues Level zu heben", resümiert Dr. Corinna Ogonowski, Lead User Research & Experimentation bei C&A. "Wir haben sehr gute Ergebnisse bei der Optimierung der User Experience und weiteres Wachstum erzielt."

Um das Einkaufserlebnis noch stärker zu personalisieren, ist der Einsatz des KI-Systems AdaptML von Dynamic Yield für Produktempfehlungen vorgesehen.

C&A | Onsite-Personalisierung

Branche: HandelHandel

Use Case: Optimierte Personalisierung des Online-Einkaufserlebnisses

Lösungen: Services von Up Reply; Plattform von Dynamic Yield

Partner: Up Reply; Dynamic Yield