Seit 1. November 2019 leitet Carsten BittnerCarsten Bittner (48) als neuer Chief Technology Officer (CTO) den Schlüsselbereich Technology Foundations der CommerzbankCommerzbank. Damit schließt das Unternehmen die strategische Neuorganisation der IT ab, einen eigenen CIO gibt es damit bei der Bank nicht mehr. "Die Art und Weise, wie die Commerzbank dem digitalen Wandel in der BankenbrancheBankenbranche begegnet und ihre Entschlossenheit, diesen Wandel zu gestalten, haben mich stark beeindruckt", so der neue CTO. "Es reizt mich sehr, die Zukunft der Commerzbank technologisch positiv mitzugestalten und mitzuprägen."

Bittner kommt von der Bertelsmann SE & Co. KGaA, wo er in verschiedenen Managementpositionen umfangreiche Erfahrungen unter anderem im IT-Betrieb, Consulting, in der Software-Entwicklung sowie mit Cloud-Architekturen als Grundlage für innovative, datengetriebene Geschäftsmodelle gesammelt hat. Zuletzt hatte der promovierte Wirtschaftswissenschaftler als Senior Vice President und Group CISO (Chief Information Security Officer) die weltweite Verantwortung für die IT Governance sowie die Informationssicherheit des Medienkonzerns inne.

Seit Juli organisiert die Commerzbank offiziell die interne IT nicht länger zentral sondern weitgehend autonom in den Fachabteilungen, also insgesamt 18 sogenannten Key Areas des Unternehmens. Aufgaben wie Innovationen im Bereich API, Cloud-Service-Management und die Anwendungsentwicklung im CI/CD Deployment übernimmt die Key Area "Technoloy Foundation" unter Bittners Führung. Der ehemalige CIO der Commerzbank, Stephan Müller, leitet mittlerweile die Key Area "Transaction Banking".