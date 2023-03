Hybrides Arbeiten, im HomeofficeHomeoffice, unterwegs und im Firmenbüro, gehört für die 5.000 Mitarbeiter des IT- und Telekommunikationsdienstleisters Colt Technology Services zum Alltag. Das bedeutet, dass sich weder die Mitarbeiter noch die Anwendungen, die sie nutzen, zwangsläufig an einem Standort des Unternehmens befinden müssen. Doch diese "Flexible-First"-Strategie erfordert spezielle Vorkehrungen gegen Sicherheitsrisiken, insbesondere Cyber-Angriffe.

"Wie unsere Kunden und Partner setzen wir unsere digitale Transformation mit Strategien fort, die eine dauerhafte Umstellung auf hybrides Arbeiten und die Migration in die Cloud umfassen", erläutert Ash Surti, Executive Vice President Technology & Security bei Colt Technology Services. "Diese Strategien stellen eine absolute Notwendigkeit dar, um uns und unsere Stakeholder vor Cybersecurity-Bedrohungen zu schützen."

Cloud-basierte Sicherheitsplattform

Zu diesen Strategien zählt der Schutz von digitalen Infrastrukturen und Cloud-Anwendungen. Deshalb setzt Colt nun weltweit die Cloud-basierte Sicherheitsplattform Zero Trust Exchange Cloud Security von Zscaler ein. Das IT-Sicherheitsunternehmen ist ein langjähriger Partner des IT- und TK-Dienstleisters. Die Plattform stellt eine sichere Verbindung zwischen Nutzern, IT-Systemen und Anwendungen her, und dies unabhängig davon, wo sich diese befinden: im Homeoffice, einer Cloud oder einem Unternehmensrechenzentrum.

Die Plattform nutzt das Zero-Trust-Prinzip. Es erteilt Nutzern nur die unbedingt erforderlichen Rechte. Außerdem lässt Zero Trust Exchange Cloud Security Zugriffsanforderungen erst dann zu, wenn die Identität des Users und der Kontext des Zugriffsversuchs verifiziert wurden. Kontext heißt, dass beispielsweise der Standort berücksichtigt wird, von dem der Zugang erfolgt, welches IT-System dabei zum Einsatz kommt und welchen Aufgabenbereich der Nutzer hat.

Verlagerung von Workloads in Cloud

Ein Vorteil von Zero-Trust-Konzepten ist, dass sich damit der Zugang zu Workloads schützenschützen lässt, die in Public CloudPublic Cloud verlagert wurden. Beispiele sind Office- und Collaboration-Services wie Microsoft 365 und Geschäftssoftware wie SAP S/4HANA und Salesforce.

Die Erfahrungen, die Colt Technology mit der Zero-Trust-Plattform sammelt, will das Unternehmen an seine Kunden weitergeben, berichtet Surti: "Die Zusammenarbeit mit Zscaler bei diesem Projekt bedeutet, dass wir unseren Kunden noch mehr Einblicke und praktische Erfahrungen bieten können, wenn wir mit ihnen über die Sicherung ihrer digitalen Infrastruktur und Transformationsprozesse sprechen."

Colt Technology Services | IT-Sicherheit

Branche: IT- und TK-Dienstleistungen

Use Case: Absicherung von hybriden Arbeitsplätzen

Lösung: Nutzung von Cloud-basierter Zero-Trust-Security-Plattform

Partner: Zscaler