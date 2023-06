CIO.de: Gerade ist Ihr Buch "Praxis Guide für Digital Leader: Von erfolgreichen Profis lernen" erschienen. Was kann man denn von Ihnen lernen?

Bernd Preuschoff: Tatsächlich geht es in dem Buch nicht darum, was man von MIR, sondern was man von UNS lernen kann: Wir haben in dem Buch 14 anerkannte Digital Leader versammelt und sie gebeten, ihre ganz persönliche Berufserfahrung zu teilen. Von ihnen kann man lernen, wie man digitale Transformation beginnt, sie skaliert, welche Dinge funktionieren und welche nicht - und auch, was sie selbst daraus gelernt haben. Unser Buch richtet sich deswegen vor allem an Geschäftsführer, Aufsichtsräte und Beiräte, die noch zögern, wie sie beginnen sollen - aber natürlich auch an junge Talente sowie Kolleginnen und Kollegen, die im gleichen Bereich tätig sind wie wir.

CIO.de: Was unterscheidet diesen Ratgeber von anderen Büchern zum Thema digitale Transformation?

Bernd Preuschoff: Wenn man sich die existierende Literatur anschaut, gibt es zwar eine Unmenge an Büchern, doch die fallen meist in zwei Lager: Entweder ist es sehr theoretische Literatur, mit der man in der Praxis nur bedingt etwas anfangen kann - oder es sind, wie ich sie augenzwinkernd nenne, "Guru-Fibeln": Einfache Wahrheiten, die sich zwar gut verkaufen, aber selten so in der Realität stattfinden. Wir wollten echte Praxiserfahrung in einem Buch versammeln - von Personen, die Transformation wirklich selbst gemacht haben.

CIO.de: Wie kann die Idee zu dem Buch zustande?

Bernd Preuschoff: Als mich mein Mitherausgeber, Professor Michael Lang von der TH Nürnberg, fragte, ob wir gemeinsam ein Buch machen wollen, war ich zunächst sehr zögerlich. Denn auch wenn meine persönliche Erfahrung spannend sein mag, ist sie doch nur eine einzelne Facette in diesem großen Thema digitale Transformation. Gleichzeitig sagten viele der CIO- und CDO-Kolleginnen und -Kollegen nach dem Erscheinen meines ersten Buches ("Als gäbe es keine Schwerkraft", Anm. d. Red.) zu mir: "Toll - aber ich würde ja selbst nie ein Buch hinbekommen." Das fand ich wiederum schade, denn diese Profis haben so viel zu erzählen - und damit war die Idee geboren, gemeinsam mit ihnen ein Buch zu machen.

CIO.de: Tatsächlich liest sich die Liste der teilnehmenden CIOs wie das Who-is-Who der Community …

Bernd Preuschoff: Genau, wir haben CIOs, CDOs und CTOs von A bis U dabei. Konkret sind dies neben mir Christian AmmerChristian Ammer von Noerr, Catalin BarbulescuCatalin Barbulescu von bofrost, Harald GreinerHarald Greiner von Holtzbrinck, Rainer Karcher von der Allianz Technology, Melanie Kehr von der KfW, Antje König von Rossmann, Andreas Meyer-Falcke vom Land Nordrhein-Westfalen, Michael Müller-WünschMichael Müller-Wünsch von Otto, Jörg Reinold von Wienerberger, Jürgen RenferJürgen Renfer von der KUVB, Anke SaxAnke Sax von der KGaL, Susanne Steffen von GoodMills und Bettina Uhlich, ehemals Evonik und heute Präsidentin von Voice.

CIO.de: Die Expertinnen und Experten in dem Ratgeber kommen aus verschiedenen Branchen und Bereichen, von Mittelstand bis Großunternehmen, von Privatwirtschaft bis öffentliche Verwaltung. Gibt es Erkenntnisse, die alle gemeinsam haben?

Bernd Preuschoff: Da gibt es einige. So glaube ich, dass es wenig überraschend ist, dass alle Autorinnen und Autoren den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Technologie kann ein Impuls sein, ist aber am Ende nur das Mittel, um auf der Reise voranzukommen. Dass dies aber nicht nur ein nettes "Soft Skill"-Thema ist, sondern eine echte Management-Aufgabe, die erfolgskritisch ist und alle Leader angeht, kommt hier nochmals sehr deutlich heraus.

CIO.de: Gibt es Unterschiede?

Bernd Preuschoff: Die gibt es absolut. Denn auch wenn eine Erkenntnis mal die gleiche ist, so erzählt sie doch jeder aus einem anderen Blickwinkel. Schließlich haben wir hier bewusst Führungskräfte angesprochen, die aus unterschiedlichsten Branchen und Unternehmen kommen, aber auch verschiedene persönliche Hintergründe haben. Diese Facetten empfinde ich persönlich als besonders bereichernd und lehrreich.

CIO.de: In Ihrem Buch erzählen die Autoren, wie die Transformation gelingt, aber auch, welche Fehler sie gemacht haben. Was war Ihr größter Misserfolg?

Bernd Preuschoff: Hier möchte ich natürlich dem Buch nicht vorweggreifen (lacht). Aber so viel kann ich sagen: Auch ich habe erlebt, wie es ist, wenn man Transformation zu früh, zu schnell und zu disruptiv angeht. Und das Projekt hat dann leider nicht überlebt, trotz aller anfänglichen Erfolge.

CIO.de: Und was haben Sie daraus gelernt?

Bernd Preuschoff: Diese Erfahrung war sehr lehrreich in Bezug darauf, wie wichtig eine passende Roadmap bei der Transformation ist, die sich Stück für Stück voran arbeitet. Die "coolen" disruptiven Projekte sind toll, aber man muss Vorarbeit leisten, bevor Organisationen und Menschen auch diese Projekte mit Begeisterung angehen. Der Appetit muss sozusagen "beim Essen kommen" und die Augen dürfen am Anfang nicht zu groß sein, damit die Bissen auch stets verdaut werden können.

CIO.de: Welchen Tipp haben Sie sonst noch für andere - außer, Ihr Buch zu lesen?

Bernd Preuschoff: Mein eigener Beitrag im Buch trägt den Titel "Die Idee ist nie das Problem" - und das ist der größte Merksatz, dem man jedem mitgeben kann, der Veränderung anstrebt. Es braucht einen Plan, ein Ziel, jede Menge Übung - und auf dem Weg dahin ausreichend Durchhaltevermögen, um jeden Tag weiterzumachen. Auch wenn die Muskeln wehtun - denn irgendwann ist man trainiert und dann tun sie das nicht mehr. Das gilt für Menschen, wie für Organisationen im gleichen Maße. Sich das im Vorhinein klarzumachen und seine Mannschaft darauf einzurichten, ist extrem hilfreich, um in der Zukunft erfolgreich zu sein.

Das ist auch die Botschaft des gesamten Buches an die deutschen Entscheider: Das Wissen ist nun nicht mehr das Problem, wir teilen es gerne - das Wollen bringt uns nun gemeinsam in diesem Land voran.