Einfachere Prozesse und dadurch mehr Zeit für die Kundenberatung verspricht sich DouglasDouglas vom Einsatz des Galaxy XCover Pro von Samsung. Das robuste Smartphone eignet sich für den Einsatz im Outdoor-Bereich und in Ladengeschäften.

Eine weitere Komponente des Hard- und Software-Pakets, das bei Douglas zum Einsatz kommt, ist das Device-Management Knox E-Fota. Damit lassen sich zentral auf alle XCover-Pro-Systeme zentral Soft- und Firmware-Updates aufspielen. Dies ist aus Gründen der Sicherheit und ComplianceCompliance unverzichtbar.

Zahlung direkt vor Ort

Auf den SmartphonesSmartphones ist außerdem eine Scan-Software installiert. Sie erlaubt es den Mitarbeitern von Douglas, auf der Verkaufsfläche ergänzende Informationen zu Produkten abzurufen und den Kunden umgehend zur Verfügung zu stellen. Möchte ein Kunde anschließend ein Parfum oder ein Kosmetikprodukt erwerben, hat er zudem die Möglichkeit, den Einkauf direkt beim Berater zu bezahlen.

"Wir stehen für Premium, sowohl hinsichtlich unserer Beauty-Produkte als auch mit Blick auf herausragenden Service", sagt Alexandra Kesisoglu, Team Lead Retail Projects bei Douglas. "Mit dem Galaxy XCover Pro verschlanken wir unsere Prozesse, entlasten die Teams vor Ort und schaffen mehr Zeit für unsere Kunden. Wir können sie jetzt noch besser beraten und entlang der gesamten Customer Journey begleiten."

Schnellere Inventarisierung

Zu schlankeren Abläufen trägt bei, dass Mitarbeiter mit den Endgeräten und entsprechenden Applikationen Bestandserfassungen, Bestellungen und Sonderaktionen organisieren können.

Geplant und umgesetzt hat das Projekt der IT-Spezialist Komsa in Hartmannsdorf nahe Chemnitz. "Als technischer Dienstleister haben wir für Douglas eine Gesamtlösung geschaffen, die alles bietet, was benötigt wird. Neben Beschaffung, Lizenzierung und Rollout übernehmen wir außerdem die Sicherung der Warenverfügbarkeit und die Reparatur der Geräte in Deutschland", erklärt Jörg Schlitz, Key Account Manager bei Komsa.

Derzeit sind bei Douglas rund 2.000 Galaxy XCover Pro im Einsatz. Auch andere Unternehmen aus dem Einzelhandel setzen die Smartphones ein. Walmart hat beispielsweise vor zwei Jahren die Samsung-Mobilgeräte an 720.000 Mitarbeiter ausgegeben. Diese dürfen ihre XCover Pro nicht nur geschäftlich, sondern auch privat nutzen. Samsungs Software Knox stellt sicher, dass berufliche und private Anwendungen und Daten getrennt voneinander gespeichert werden.

Douglas | In-Store-Prozessoptimierung

Branche: EinzelhandelEinzelhandel, Retail

Use Case: Optimierung von Prozessen wie Beratung, Inventarisierung, Bestellung

Lösung: Mobilsysteme Galaxy XCover Pro, Software Knox E-Fota; spezielle Anwendungen

Partner: Samsung, Komsa (Dienstleister)