Auf der Ebay-Verkäuferkonferenz "Ebay Open" in Berlin hat Ebay bekanntgegeben, dass das Unternehmen damit begonnen hat, den End-To-End-Zahlungsprozess auf seinem deutschen Marktplatz selbst durchzuführen. Dies werde sowohl für Käufer als auch für Verkäufer erhebliche Effizienzsteigerungen und Vorteile bringen: Die Käufer erhalten zusätzliche Bezahlmöglichkeiten. Für die Verkäufer wird das Management ihres Ebay-Geschäfts einfacher.

Ebay hatte im September 2018 in den USA mit einer ausgewählten Gruppe geeigneter Verkäufer damit begonnen, die neue Zahlungsabwicklung auf seiner Plattform einzuführen. Deutschland ist nun das zweite Land, in dem mit der Einführung der neuen Zahlungsabwicklung begonnen wurde. Das Unternehmen hat in den vergangenen Tagen die Ebay-Konten erster deutscher Verkäufer auf die neue Zahlungsabwicklung umgestellt. In den kommenden Wochen wird Ebay weitere Verkäufer zu der neuen Zahlungsabwicklung einladen. Dies werden Verkäufer sein, die Ebay-Funktionen nutzen, die zum jetzigen Zeitpunkt der Markteinführung mit der neuen Zahlungsabwicklung kompatibel sind.

Vorteile für Händler und Kunden

"Die neue Zahlungsabwicklung wird die Nutzungserfahrung bei Ebay sowohl für die Käufer als auch für die Verkäufer deutlich vereinfachen. Das ist gerade in Deutschland besonders wichtig, wo die Kunden großen Wert auf ein komfortables und reibungsloses Einkaufserlebnis legen - inklusive dem Wunsch nach einer Vielfalt von Zahlungsoptionen", sagt Eben Sermon, Deutschland-Chef von Ebay.

"Die neue Zahlungsabwicklung ist eine der wichtigsten Säulen unserer kontinuierlichen Weiterentwicklung zu einem "Managed Marketplace", auf dem wir die Marktplatz-Erfahrung stärker steuern. Die beiden anderen zentralen Säulen sind die Weiterentwicklung des Ebay-Katalogs, um unsere Daten besser zu strukturieren und es den Käufern einfacher zu machen, genau das zu finden, was sie suchen, sowie Ebay Fulfillment, um eine schnellere und zuverlässigere Lieferung von Artikeln zu ermöglichen."

"Die Ausweitung der neuen Zahlungsabwicklung auf Deutschland ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, die Zahlungserfahrung bei Ebay zu transformieren", sagt Alyssa Cutright, Vice President, Global Payments bei Ebay. Wir haben im vergangenen Jahr mit der Einführung in den USA große Fortschritte gemacht. In Deutschland stehen wir nun am Anfang und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit unseren deutschen Verkäufern bei der weiteren Skalierung des Programms, um das Kundenerlebnis für die Käufer und Verkäufer zu verbessern."

