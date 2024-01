Die Warenhauskette Galeria Karstadt KaufhofGaleria Karstadt Kaufhof hatte am Dienstag beim Amtsgericht Essen erneut einen Insolvenzantrag gestellt. Galeria, derzeit zur ebenfalls insolventen Signa-Gruppe gehörend, sucht nun einen neuen Eigentümer. Gespräche mit potenziellen Investoren seien bereits angelaufen, hieß es. Ziel sei die Fortführung von Galeria.

"Mit der dritten Insolvenz wird ein Stück deutscher HandelsgeschichteHandelsgeschichte zu Ende gehen, sie wird sehr wahrscheinlich zum Ende von Galeria Karstadt Kaufhof führen", sagte jedoch Johannes Berentzen von der Handelsberatung BBE der Deutschen Presse-Agentur. "Einen Befreiungsschlag und wesentliche Veränderungen hatte man auch in den beiden letzten Insolvenzen angekündigt, warum sollte es jetzt funktionieren, wo zusätzlich das entsprechende Geld fehlt?"

Kaufhausprinzip machen Online-Marktplätze besser

Berentzen hält das derzeitige Geschäftsmodell von GKK nicht für zukunftsfähig. "Das Prinzip, möglichst viel Auswahl zu guten Preisen ohne erkennbare Zielgruppe anzubieten, bieten Online-Marktplätze wie Amazon deutlich günstiger und für die Kunden einfacher an."

Berentzen kann sich dennoch vorstellen, dass für Investoren einzelne Filialen interessant sein können. "Filetstücke könnten für Breuninger, die Central Group oder andere strategische Investoren interessant sein. Mit der Droege Group wurde ein weiterer, finanzkräftiger potenzieller Interessent ins Spiel gebracht." Der Handelsexperte erwartet jedoch nicht, dass insgesamt mehr als 20 Galeria-Standorte als Kaufhaus erhalten bleiben.

Einzelne Standorte könnten überleben

Jörg Funder von der Hochschule Worms sagt: "Ich rechne damit, dass es in einer Zerschlagung endet und einzelne Standorte in einem vollständig veränderten Betriebsmodell von einem Dritten weitergeführt werden. Man muss irgendwann anerkennen, dass das Geschäftsmodell nicht mehr trägt."

An den verbleibenden Standorten hätte aus Sicht des Handelsexperten vor allem ein Konzessionsmodell Chancen: ein Warenhaus mit vielen Mietern auf einer Fläche. Die Waren blieben dabei so lange im Eigentum der Lieferanten, bis sie kassiert wird. "Der Betreiber hat kein Risiko, dass Ware nicht abverkauft wird, und hat auch keine Kapitalbindung in Form von eigenem Warenbestand. Er stellt nur die Dienstleistung bereit, steuert die Filiale und stellt die Infrastruktur mit Kassen und IT."

Insolvenzexperte Manfred Hunkemöller hält es dagegen für möglich, dass der Warenhauskonzern erneut gerettet werden kann. "Ich bin sicher, dass Galeria, richtig geführt, wieder erfolgreich sein kann. Dann hat das Format Kaufhaus eine Chance", sagte Hunkemöller der Deutschen Presse-Agentur diese Woche. (dpa/pma/rs)